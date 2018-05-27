高溫飆破38℃ 新北啟動防熱機制快到超商賣場納涼

今天台北、新北高溫飆破38℃，雙北都啟動防暑機制，呼籲民眾如遇高溫就到超商賣場「納涼」一下，避免中暑。（本報系資料照）

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中時電子報
新北市今天高溫飆破38℃，市府出動灑水車讓馬路降溫，同時呼籲民眾可至大型公共場所吹冷氣「納涼」！（吳家詮翻攝）

北今天溫度飆破38℃，尤其新店區體感溫度更高達42℃，新北市政府已啟動防熱機制，並呼籲民眾注意自身避熱措施，必要時可向鄰近消防、警局求助，或是到超商、賣場出冷氣消暑。

新北市朱立倫市長特別提醒市民朋友預防酷熱的天氣，強調避免熱傷害的三要秘訣：「要保持涼爽、要補充水分、要提高警覺」，並留意家中長者與幼兒的狀況，者若發現身體有不適情形，請立即撥打119電話求助。

朱立倫指出，因應中央氣象局所發布的高溫預測訊息，指示於上午10時啟動市府高溫警戒SOP相關應變措施，進行街道地面灑水、開放公共場所提供休息等重點防範措施：

在外活動或工作，應多補充水份與電解質，避免曝曬於高溫、日照的環境，如感覺有身體不適時，可請求他人協助移動至陰涼處，亦可至鄰近超商、公共場所(如百貨公司、圖書館等)或相關政府機關(如區公所、消防隊、派出所等)等場所請求協助，必要時立即就醫或撥打119電話請求協助。

一、 啟動市區街道灑水機制，運用回收處理水進行路面灑水作業以降低市區道路環境溫度（經由道路灑水約可降低10℃），尤其針對路樹遮蔽較少的路段。

今天台北是高溫飆破38℃。（吳家詮攝）

二、 加強宣導資方提供足夠飲用水予勞工飲用，避免員工持續在高溫環境下工作，並請相關工會宣導預防中暑注意事項。

三、 加強對獨居長者、街友進行各項關懷服務，宣導防範高溫措施，並提供避暑地點資訊。

四、 衛生局宣導轄內醫院加強熱傷害患者加強照護，以及長期照顧管理中心個案訪視，加強室內溫度調節及熱傷害衛教宣導。

五、 實施農、漁、牧業之防熱措施宣導，並針對公立動物收容場所加強動物保護相關防熱工作。

(中時電子報)

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