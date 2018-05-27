前多明尼加大使涉貪未回國受審 逾追訴時效判免訴

2018年05月27日 17:05 中時 陳志賢

駐多明尼加共和國前大使王孟顯，被控涉嫌在任內利用購買座車機會侵占公款5780.62美元涉貪，一審判刑4年，王提上訴但未返國受審，遭高院通緝20多年，高院日前因王追訴權時效完成，判決免訴。

王孟顯政大外交系科班出身，頗有才氣，台美斷交時擔任北美司司長，多次陪同當時的外交部部長蔣彥士赴總統府報告，並歷任駐澳大利亞公使、巴拉圭、多明尼加等國大使，他任巴拉圭大使不久，因配合前總政戰部主任王昇外放巴拉圭，王改調多明尼加，並兼加勒比海地區4個國家大使，被媒體稱為「唯一的五星大使」。

判決指出，1990年5月，王因使館館長座車將滿2年，依台灣與多國外交互惠關係，可優惠免稅進口轎車1輛替換，擬購買凱迪拉克轎車。王洽商當地代理商報價，新車免稅價美金3萬1980元，函電外交部表示出售舊車價款足以抵付新車款，無需補助，外交部准其所請。

王透過在美國通用汽車總公司任職的兒子，依通用公司員工家屬優待辦法，以美金2萬6199.38元買下凱迪拉克轎車。同年7月，王以美金3萬2000元出售舊車後，款項匯給其子後，侵占所餘差價5780.62美元，至同年11月卸任退休前夕，被使館主事發現，才退還差額，事後調查局將王函送北檢起訴。

1997年7月，一審以王年事已高，只因一時貪念才誤觸重典，且侵占款項已如數返還，減刑輕判4年，褫奪公權2年，但王提上訴，高院審理期間，王因未到庭遭通緝迄今。

高院認為，王所涉貪汙罪適用修正前刑法追訴權時效20年，加計4分之1為25年，再加檢調偵查及一審審理期間，追訴權時效已在今年4月30日屆滿，依法判決免訴。

(中時 )