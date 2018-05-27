國姓鄉楞嚴宮神佛聖誕　熱心阿嬤不惜路途遙來「做粿」

2018年05月27日 17:30 中時 楊樹煌

國姓楞嚴宮的快樂志工阿嬤，把做好的粿放進蒸籠，準備進行蒸煮。（楊樹煌攝）

▲80多歲又手殘肢障阿嬤說，其實她們會來做粿，主要是要把傳統技藝傳承下去，以免後繼無人。（楊樹煌攝）

建廟已91周年的國姓鄉楞嚴宮玉善堂，今27日顯得熱鬧萬分，有近百位來自全鄉各村里的阿嬤志工，不惜路途遙，自發趕至，齊聚在宮內為明天農曆4月14日呂祖仙師聖誕祭拜所需，同心協力來「做粿」，可貴的是這群千歲志工團，年齡不乏80-90歲長者，他們除對寺廟有向心力，更令人敬佩的是，她們是為技藝傳承而來。

國姓鄉楞嚴宮主祀關聖帝君，是鄉民重要的信仰中心，該廟平時常有免費義診、每周六都有佛事供信眾請益、問事及制改，新任主委彭寶聰一向致力社會慈善公益也關懷教育，因而常辦關懷弱勢及傳承文化藝術的寫生比賽。

因而使寺廟的信眾凝聚出無比向心力，每當楞嚴宮有活動或神佛聖誕，志工們都會自動自發前來幫忙，由於志工團阿嬤，年齡都在60-80歲居多，因此也被譽為千歲志工團。

明農曆4月14日是呂祖仙師聖誕，今又逢星期假日，整個寺廟都熱鬧非凡，全都是全鄉各村里前來幫忙做粿的阿嬤，其中有位年80多歲又肢障阿嬤說，其實她們會來做粿，主要還是希望把如何做粿、做綠豆餡及炸菜的技術，綿延傳承下去，不然這種傳統技藝會後繼無人。

今天也在場陪同阿嬤做粿的縣議員邱美玲表示，其實楞嚴宮志工陣容極為堅強，老、中、青三代都有，所以她也都會來陪阿嬤一起快樂當志工；邱議員並透露，現在她們做粿墊底的葉子是「蘋婆葉」，每次做粿時、蘋婆葉是有位90歲阿嬤遠從乾溝村山上採摘來的，這種虔誠信仰及熱愛團隊的精神令人讚嘆。

(中時 )