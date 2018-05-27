豪女駕砂石車超載拒檢拖警逃逸 警連開4槍制伏

楊姓女駕駛從機車道超車後闖紅燈，拒絕警察攔檢。(蔡依珍翻攝)

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中時
楊姓女駕駛被逮時高喊警察打人，害自己傷痕累累，當場哭成淚人兒。(蔡依珍翻攝)

47歲有公共危險前科的楊姓女駕駛，26日下午超載砂石車上路，遇警3度拒檢，還趁員警爬上副駕駛座準備破窗時，倒車逆向逃竄，致員警危險於不顧，一旁同仁見狀朝右前輪開4槍才成功制止楊女，楊女稱頭、手都受傷，蘆竹警依妨害公務罪嫌送辦，並祭出闖紅燈、不服交通稽查及超載等罰單。

蘆竹警分局南崁所巡邏警員李國駒、溫哲維昨下午巡邏行經南山路與六福路口時，發現楊姓女駕駛開著的砂石車疑似超載，上前攔查，但楊女恍若未聞，逕自駛離，2警立刻通報警網攔截圍捕，支援警力在南山路與長興路口2度攔查，楊女仍拒檢駛離，南崁派出所加派2輛警車，合力在長興路三段的內線車道上攔停。

女駕駛仍拒絕下車，警員鍾沅佑以書面告知不下車就要破窗，楊女仍緊閉車門、車窗，警員鄭銘豪爬上副駕駛座腳踏板，準備進行破窗時，楊女突然倒車加速逆向駛離，鄭警只能緊貼車門、努力站穩腳步，路旁警戒警員李國駒發現同仁有危險，連忙朝右前車輪開4槍，楊女才停下受檢。

警方表示，楊女超載12.86公噸，加上闖紅燈、不服交通稽查等，全都祭出罰單開罰，楊女稱臉部、右肩和右大腿都有挫傷，警方將她戒護就醫，傍晚帶回派出所，依妨害公務罪嫌偵辦。警方指出，4顆子彈彈殼都已尋獲，過程僅造成砂石車車輪胎毀損及楊女輕微擦傷，強調員警使用槍械時機符合警戒使用條例規定，未違反比例原則，成功保護分局同仁、裝備和車輛完好。

(中時 )

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