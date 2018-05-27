屁孩開大車住豪宅炫富 原來是賣毒

楊姓嫌犯（中）高調入住豪宅吸毒，遭鄰居舉報警方上門逮人。（柯宗緯翻攝）

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楊姓嫌犯（左）高調入住豪宅吸毒，遭鄰居舉報警方上門逮人，他一臉茫然嚇傻。（柯宗緯翻攝）
前鎮警方在楊姓嫌犯住家，查獲安毒、咖啡毒包等證據。（柯宗緯翻攝）

23歲楊姓男子年紀輕輕，竟入住高雄3千萬豪宅以名車代步，住家出入人口複雜，更不時飄出吸毒臭味，高調行徑引起鄰居疑竇密報警方。前鎮分局跟監多時，見時機成熟持搜索票上門逮人，查獲大量毒品，楊嫌一肩扛是其所吸食，全案依毒品罪送辦。

警方調查，楊嫌有毒品前科，從事汽車租賃業，他半個月前以月租2.5萬元，承租仁武區新瑞街附近一處擁有雙車庫透天豪宅，除與26歲潘姓女友同居外，也揪23歲何姓友人及其20歲洪姓女友同住。

楊嫌高調愛炫富，出入以賓士、LEXUS等名車代步，彰顯其身分地位，他天真以為躲在豪宅內，社區住戶單純，不會引起注意，未料他時常深夜帶一群青少年回家，鄰居還常聞到疑似吸食毒品惡臭味怨聲載道，憤而向警方檢舉。

前鎮分局警方明查暗訪，見時機成熟收網，22日前往楊嫌住處時巧遇他要出門當場逮人，他一臉茫然傻眼，被警方在房內搜出7包安非他命重達52.97公克、毒品咖啡包重達32.92公克、1個電子磅秤及2個K盤等證物。

楊嫌自認有義氣，一肩扛起責任，辯稱毒品是他在三民區某地停車場，以微信軟體與陌生男子以5萬多元購得，為自己持有吸食。但警方懷疑避重就輕，不排除從事販毒，依違反《毒品危害防制條例》送辦。另外3人帶回採尿送驗，並將持續溯源。

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(中時 )

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