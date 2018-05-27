扯！台商染登革熱 頑固不願住院隔離

2018年05月27日 17:32 中時 柯宗緯

登革熱疫情持續發威，高市境外移入個案上周再添2例。50多歲印尼台商回台奔喪，出現疑似症狀，一度不願配合隔離住院，直到身體捱不住才勉強到院治療。另名40多歲外派人員到馬爾地夫出差染病，所幸兩人接觸者未有疑似症狀。

4年前，高市爆發破萬登革熱案例，奪走20條人命，今年是4年一度大流行周期，防疫團隊不敢掉以輕心。疾管處長潘炤穎指出，目前本土登革熱個案為0，累計11例境外移入，感染地遍布越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、馬爾地夫等東南亞登革熱流行疫區。

50多歲船務公司台商長年在印尼雅加達，22日入境後隔日發燒急診，但連日來症狀未緩解，基層診所醫師詢問T.O.C.C.（旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形）發現有東南亞活動史，通報疑似個案，經抽血NS1快篩呈現陽性；診所積極快速通報作為，衛生局將頒予通報獎勵5000元表揚。

然而，這名台商幾度以返台奔喪為由，不願配合住院隔離，讓防疫人員一個頭兩個大，為確保他不被斑蚊叮咬，三顧茅廬早、晚兩次到府上提醒並協助噴灑防蚊液。台商直到26日病情加劇後，才乖乖配合入住小港醫院隔離治療，最後無法如願去致哀。

另名家住鼓山區40多歲男性外派人員日前到馬爾地夫出差，22日回國入境，出現發燒等疑似登革熱症狀，目前人在高市立聯合醫院隔離治療，狀況逐漸緩解。

衛生局重申，雖無強制力要求確診個案住院隔離，但為避免在病毒血症期間蚊子叮咬釀成疫情擴散，個案有責任自主管理，不得在外「趴趴走」，若不配合可依違反《傳染病防治法》處以3000至1.5萬元。

(中時 )