東京築地市場10月關閉 全新「豐洲市場」迎接旅客

築地市場將於10月關閉，遷往江東區「豐洲市場」。（圖片取自朝日新聞網）

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清晨的築地市場現場叫賣漁獲。（圖片取自tripadvisor）
知名景點築地市場每天吸引各地觀光客前來朝聖。（圖片取自tripadvisor）

在日本想品嘗新鮮漁獲，走一趟「築地市場」便知。位於東京中央區築地批發市場販售多種類海鮮及蔬果，素有「日本廚房」美稱，為當地帶來無數觀光人潮。據日媒報導，築地市場將於今年10月閉市，搬遷至江東區的「豐洲市場」。

東京都政府表示，自6月15日起築地市場一般參觀時間，由原本上午10時延後1小時，11時開放旅客進入;市場內水產與蔬果中盤市場，目前仍維持上午10點起可自由參觀; 鮪魚批發賣場則維持上午5時開放傳統，依入場順序受理。

據了解，東京都政府去年決議豐洲市場將於2018年10月11日開市，原築地市場參觀人潮絡繹不絕，增加1.5至2倍人數，甚至未開市前市場門口已出現數百人排隊情形，打擾到部分中盤商生意。為避免採購業者出入的高峰時期，特意將一般參觀時間延後至11時開放。

築地市場走過83年黃金歲月，可謂東京活歷史，最早由漁夫在日本橋地區進行魚貨買賣，後續歷經地震、火災焚毀後，逐漸演變為現今築地市場規模。市場分為場內、場外2大區域，其中「場內」主要以盤商、餐廳等業者銷售客群，販售數量規模較大，大多以公斤或箱數計算;而「場外」則以一般消費者為對象．也附設多間美味餐廳，提供旅人絕佳味覺饗宴。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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