瞄準Su-57、殲-20！Block 3型大黃蜂2022年上艦

美國海軍F/A-18超級大黃蜂戰機。(圖/美國海軍)

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中時電子報

美國海軍開始憂慮中俄等大國的第5代匿蹤戰機紛紛出現，打算加緊升級「超級大黃蜂」Block 3型戰機，波音公司預計今年就會啟動首批6架的新生產工作，艦載機部隊2020年可以開始接收，2022年可望實現上艦。這批戰機升級計畫，主要是瞄準俄羅斯Su-57和中國的殲-20戰機所研發的新戰力！

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根據美國《國家利益》(The National Interest)報導，波音公司打算將新推出的F/A-18E/F Block 3型「超級大黃蜂」戰機結合新的網路技術，利用新數據鏈升級舊式平台，可以大幅提升數據運算能力，同時還會安裝新的傳感器。新的傳感器可以彌補過去無法將距離數據有效傳回艦載機的問題，因為新的傳感器可以形成一個大型數據網絡。

負責該計畫的副總裁Dan Gillian說，這個升級計劃最主要的2大重點在於，增加「分佈式目標處理器網絡」(DTP-N)和「戰術定位網絡技術」(TTNT)等技術軟體。DTP-N電腦設備可以提高大黃蜂戰機的數據運算能力，TTNT數據資料庫可以讓網路運算環境在高速、寬頻，資料處理量多也不塞車的情況下運作。

目前Block 3型超級大黃蜂已經進入深入研發的階段。第1批6架的新生產工作今年就會啟動，明年將全部轉為生產該型戰機。艦載機部隊2020年可以接收首批Block 3型超級大黃蜂戰機，2022年可望能實現上艦。

報導說，未來幾十年內，F-35C戰機和Block 3型超級大黃蜂戰機將會是美國海軍前線的主力戰機。

(中時電子報)

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文章來源：How the Navy's New Block III Super Hornet Could Crush China's J-20 or Russia's Su-57

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