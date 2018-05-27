花博暖身！中興大學前阿勃勒綻放辦音樂會

台中市中興大學前自國光路至七中路段，綿延半公里素有「黃金雨」美稱的阿勃勒目前盛開，被網友票選為全國10大賞花景點。（張妍溱攝）

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中興大學前興大路附近兩旁快慢車道分隔島阿勃勒金黃色花朵綻放，民眾沿途欣賞「阿勃勒花道」，享受黃金花雨如詩如畫的美景。（張妍溱攝）
南區與東區公所26日在東區東峰公園舉行「聆聽黃金花語、看見花博在台中」音樂饗宴。（張妍溱翻攝）

時序正值阿勃勒花開季節，台中市中興大學前興大路旁串串金黃色花朵隨風搖曳，灑落花瓣猶如黃金雨、美不勝收吸引人潮駐足拍照，為讓民眾耳聆聽花音樂，南區與東區公所26日在東區東峰公園舉行音樂饗宴，除行銷當地人文並提前為11月即將登場的花博暖身，邀請更多民眾來台中市賞花。

「聆聽黃金花語、看見花博在台中」晚會活動，由國光國小國樂團和在地社區團隊揭開序幕，目前興大路附近的兩旁快慢車道分隔島阿勃勒金黃色花朵綻放，民眾沿途欣賞「阿勃勒花道」，享受黃金花雨如詩如畫的美景，最後再漫步至東峰公園廣場，聆聽一場「花」的音樂饗宴。

為了讓愛好音樂的街頭表演團體有個展演空間，特別規劃東峰公園舞台，盛大舉辦「黃金花語音樂會」現場準備1千張椅子、座無虛席，當天現場氣氛熱絡，讓民眾度過一個輕鬆自在的夜晚。市府副秘書長李賢義說，興大綠園道季節性地方特色配合2018花博暖場，提高台中市世界能見度讓市民共享光榮。

市議員邱素貞表示，去年南區國光國小側門舉行阿勃勒音樂祭，相當成功，今年興大路自國光路至七中路段，綿延半公里素有「黃金雨」美稱的阿勃勒盛開，被網友票選為全國10大賞花景點，可望今年市府提高補助經費，讓活動擴大舉行。

(中時 )

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