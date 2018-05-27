《中時晚間快報》〈水仙〉成跳舞機神曲 王心凌榮登炫舞天后

2018年05月27日 17:44 中時電子報 綜合報導

◎〈水仙〉成跳舞機神曲 王心凌榮登炫舞天后

王心凌26日在上海出席「QQ炫舞10周年盛典」，開場在12人舞群陪伴下以一襲荷葉鮮綠褲裝小露雪白香肩絕美登場，她為了這次表演，特別邀請新加坡音樂人Jerry C重新編曲將她一系列成名曲〈月光〉、〈睫毛彎彎〉、〈Honey〉等一氣呵成製作長達12分鐘的串燒組曲，王心凌在歌迷尖叫聲中擔任開場嘉賓，同場演出的歌手有林宥嘉、華晨宇、徐佳瑩、BY2、陳偉霆等歌手陣容十分盛大。

◎柯P談北市綠營官員撤退 政治非搞到這樣肅殺嗎

柯綠分手後，北市府民進黨籍官員立場尷尬，副祕書長李文英已請辭，副市長陳景峻也萌生辭意，其他綠營人士是否跟進，成為外界關注焦點，對此柯文哲表示，曾幾何時，我們不僅用意識形態檢查自己的同胞，在整個政治運作上，也開始用黨籍在壓迫自己的同志，民進黨要去思考，一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？

◎川普髮夾彎 612星國川金會

美國總統川普上周無預警宣布取消歷史性的美朝峰會會談。不過就在昨日南韓總統文在寅臨時和北韓領導人金正恩會面後，川普周六對外表示，目前關於川金會的談話進行得非常順利，也說：「我們期待6月12日在新加坡的會面，這點並未改變。」

◎歌仔戲版哈利波特 星二代大團結

歌仔戲星二代大團結，去年由高雄春天藝術節所打造的新編歌仔戲《靈界少年偵察組》，將歌仔戲結合動漫、奇幻元素，並動員南部在地歌仔戲團隊多位二代成員參與演出，這群年輕的演員、樂師同台，不僅為傳統戲曲創造可能性，也吸引一批粉絲觀賞，今年再推出第二集《靈界少年偵察組II─打怪就是要組隊呀！》，將再加入更多角色與粉絲同樂。

(中時電子報)