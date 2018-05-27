2018年05月27日 17:57 中時 葉書宏

新北市海山警分局結合新北市警察樂隊於今（27）日下午2時30分至4時在新北市板橋區435藝文特區枋橋大劇院辦理反毒防詐音樂饗宴。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局結合新北市警察樂隊於今（27）日下午2時30分至4時在新北市板橋區435藝文特區枋橋大劇院辦理反毒防詐音樂饗宴。（葉書宏翻攝）

新北市警察樂隊小隊長王銘欣即將退休，活動中安排妻子擔任神秘嘉賓上台獻花。（葉書宏翻攝）

新北市警察樂隊小隊長王銘欣即將退休，活動中安排妻子擔任神秘嘉賓上台獻花。（葉書宏翻攝）

新北市警察樂隊小隊長王銘欣即將退休，活動中安排妻子擔任神秘嘉賓上台獻花。（葉書宏翻攝）

另類宣導！警結合音樂宣導反毒、反詐騙

反毒、反詐騙一直是全球關心的話題，同時也是新北市海山警分局查緝的治安重點，海山警分局結合新北市警察樂隊於今（27）日下午2時30分至4時在新北市板橋區435藝文特區枋橋大劇院辦理反毒防詐音樂饗宴，活動由警察樂隊演奏結合海山分局反毒防詐宣導。

海山警分局表示，提醒民眾最新詐騙手法及因應作為、新興毒品的種類包裝及因應作法，參加人員均獲得-精美小禮物LED小風扇，另有不銹鋼指甲剪組、指尖陀螺、文具組等宣導品，以有獎徵答方式分送民眾，活動現場反應熱烈。

特別介紹活動中感人橋段，警察樂隊小隊長王銘欣任職新北市政府警察局保安警察大隊，任警職達31年，將於今年6月1日退休，警察樂隊溫韾安排王小隊長夫人帶著花束，以神秘佳賓方式到場獻花，王銘欣意外之餘感動落淚，全場來賓更因感染氣氛，尖叫聲連連。

海山警分局長王順益特別親蒞臨現場致詞並在場聆聽音樂饗宴，他提醒民眾，毒品害人不淺，拉K一時尿布一世、檢警談錢必詐騙、小心查證165，警力有限民力無窮，邀請大家一起維護治安、防制毒品及詐騙事件，民眾如發現可疑車手，提供情資因而查獲車手，可獲檢舉獎金1萬元，希望大家共同反毒防詐、打撃犯罪。

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(中時 )