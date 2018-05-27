38度熱翻天　臺北、板橋、臺中、金門4地高溫破紀錄

2018年05月27日 18:50 中時 楊騰凱

臺北、板橋、臺中、金門今出現38.2度、37.2度、36.2度、33.7度高溫，創下臺北、臺中測站建站122年，板橋測站建站46年，金門建站14年以來，5月最高溫紀錄。氣象局指出，因太平壓高壓籠罩，不易形成雲系，天空晴朗陽光直射導致溫度走高。

中央氣象局指出，臺北測站、臺中測站自1896年建站，至今已122年，板橋測站自1972年建站，至今也已46年，今日臺北11時17分測得38.2度，板橋11時36分測得37.2度，臺中則於下午1時33分測得36.2度，是這3站5月的歷史最高溫紀錄，先前臺北5月最高溫為1991年5月26日的37度，板橋為2007年5月25日的36.6度，臺中則為1991年5月26日的35.8度。

此外，位於外島的金門測站，今日下午2時33分測得33.7度，同樣刷新該站自2004年建站14年以來，5月的最高溫紀錄，先前的紀錄為2010年5月23日，當時測得32.9度。

中央氣象局預報員張承傳表示，因太平洋高壓籠罩，不易發展雲系遮蔽陽光，加上臺灣又處在鋒面前的暖區，受到暖空氣影響，才使溫度走高，明起太平洋高壓勢力將逐漸東退，北部、東北部地區的雲系可獲得發展，有機會出現午後雷陣雨，整體高溫約34度左右，雖仍然偏熱，但不會再出現今日這般極端的高溫。

(中時 )