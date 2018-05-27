鯤鯓王慈善基金會成立　拓展服務範圍

2018年05月27日 18:17 中時 莊曜聰

鯤鯓王慈善基金會開會討論針對弱勢民眾補助問題。(莊曜聰攝)

台南北門區南鯤鯓代天府成立鯤鯓王慈善基金會，27日正式揭牌，啟動受理急難救助，服務範圍也從廟方周邊6區域擴展到全台。（莊曜聰攝）

有「臺灣王爺總廟」稱號的南鯤鯓代天府去年底改制財團法人後，今年5月再成立鯤鯓王慈善基金會，並由臺南紡織董事長侯博明出任首屆董事長，27日正式揭牌運作，初期提供弱勢民眾急難救助，服務範圍也由原來大北門6個區，擴展到全臺，要造福更多鄉親。

南鯤鯓代天府位於臺南市北門區，主祀五府千歲，分靈廟宇至今超過2萬間宮廟，進香人次逾千萬，且五府千歲進香期還被列入國定民俗，曾獲選「米其林綠色旅遊指南三星級景點」。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，南紡董事長侯博明在廟方改制後出任顧問團主席，他提出五府千歲精神就是濟世精神，自掏腰包贊助600萬元經費，廟方再出具400萬元，成立鯤鯓王慈善基金會，提供急難救助，每年的費用也由侯博明捐助，今年、明年各編列300萬元經費執行。

侯博明指出，基金會成立主要是為了發揚鯤鯓王慈善、慈悲、關懷的濟世精神，針對社會上弱勢民眾伸出援手，包括發生緊急事故需救助、經村里辦公室及醫療單位證明的對象，以及政府列冊的低收入戶及身心障礙人士，都能向基金會請領，尤其是身故後無力負擔喪葬費用者，更是補助重點。

侯賢遜表示，救助狀況分C級6千元、B級1萬元，A級1萬5千元、特級補助後事5萬元，有需求的民眾可直接向南鯤鯓代天府，以及大北門區全球鯤鯓王聯誼會的所屬宮廟申請。

(中時 )