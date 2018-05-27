鯤鯓王慈善基金會成立　拓展服務範圍

台南北門區南鯤鯓代天府成立鯤鯓王慈善基金會，27日正式揭牌，啟動受理急難救助，首屆董事長由台南紡織董事長侯博明（左一）擔任。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
鯤鯓王慈善基金會開會討論針對弱勢民眾補助問題。(莊曜聰攝)
台南北門區南鯤鯓代天府成立鯤鯓王慈善基金會，27日正式揭牌，啟動受理急難救助，服務範圍也從廟方周邊6區域擴展到全台。（莊曜聰攝）

有「臺灣王爺總廟」稱號的南鯤鯓代天府去年底改制財團法人後，今年5月再成立鯤鯓王慈善基金會，並由臺南紡織董事長侯博明出任首屆董事長，27日正式揭牌運作，初期提供弱勢民眾急難救助，服務範圍也由原來大北門6個區，擴展到全臺，要造福更多鄉親。

南鯤鯓代天府位於臺南市北門區，主祀五府千歲，分靈廟宇至今超過2萬間宮廟，進香人次逾千萬，且五府千歲進香期還被列入國定民俗，曾獲選「米其林綠色旅遊指南三星級景點」。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，南紡董事長侯博明在廟方改制後出任顧問團主席，他提出五府千歲精神就是濟世精神，自掏腰包贊助600萬元經費，廟方再出具400萬元，成立鯤鯓王慈善基金會，提供急難救助，每年的費用也由侯博明捐助，今年、明年各編列300萬元經費執行。

侯博明指出，基金會成立主要是為了發揚鯤鯓王慈善、慈悲、關懷的濟世精神，針對社會上弱勢民眾伸出援手，包括發生緊急事故需救助、經村里辦公室及醫療單位證明的對象，以及政府列冊的低收入戶及身心障礙人士，都能向基金會請領，尤其是身故後無力負擔喪葬費用者，更是補助重點。

侯賢遜表示，救助狀況分C級6千元、B級1萬元，A級1萬5千元、特級補助後事5萬元，有需求的民眾可直接向南鯤鯓代天府，以及大北門區全球鯤鯓王聯誼會的所屬宮廟申請。

(中時 )

38度熱翻天　臺北、板橋、臺中、… 2018全國身心障礙國民運動會 臺…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。