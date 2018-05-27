民進黨金門縣黨部改選 吳增允高票連任主委

2018年05月27日 18:00 中時 李金生

民進黨金門縣黨部今天改選幹部，縣議員陳滄江參加投票。（金門縣黨部提供）

民進黨金門縣黨部今天攻選幹部，福建省政府祕書長翁明志參加投票。（金門縣黨部提供）

民進黨金門縣黨部今（27）日舉行第10屆縣黨部主任委員、縣黨代表，以及第18屆全國黨代表選舉。（金門縣黨部提供）

民進黨金門縣黨部今（27）日舉行第10屆縣黨部主任委員、縣黨代表，以及第18屆全國黨代表選舉。結果由現任主委吳增允高票獲得連任。簡銘義則當選全國黨代表。

縣黨部指出，本屆選舉有投票權者290人，共有200人投票，投票率6成8。現任主委吳增允尋求連任外，另有金門縣小英之友會副秘書長許仲雄參選挑戰。

許仲雄以「刺客」自許，政見是「向上提升、連結中央；向下紮根、拓展基層。」訴求承先啟後，開創民進黨金門新局。吳增允（53歲）則訴求堅持、清廉、勤政與鄉土扎根政治理念，協助民進黨在金門永續發展。結果由吳增允以149票高票獲選連任第10屆主委；許仲雄則獲50票。廢票1張。

第18屆全國黨代表有簡銘義、張君玉2人參選。結果簡銘義139票當選、張君玉獲58票。廢票3張。

第10屆縣黨代表16人當選名單則是：許文山、陳水南、梁金梅、盧志炳、謝俸蓮、蔡承金、陳永富、劉淑艷、莊炳正、莊煥智、林添盛、薛祖堯、汪松虎、陳翠和、張礽裕、趙維陶。

(中時 )