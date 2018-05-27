最血腥4小時！美媒揭戰機齊出 美軍敘利亞殺200傭兵

2018年05月27日 18:02 中時電子報 蔡萱

敘利亞這些年對抗境內恐怖組織伊斯蘭國的硬仗因各國勢力的介入，讓這個文明古國彷彿演變為小型的世界大戰。近日美國媒體揭露在當時震驚全球造成至少200名親敘政府的民兵喪生的內幕，美軍在4小時的血戰中，出動各式軍機支援地面，最終讓地面的40名美軍則是無傷脫困。

這場造成超過200名傭兵喪生的行動，當中包含許多俄羅斯公民，曾在月前引發全球震驚，再加上事情曝光時正值俄羅斯大選，這讓當時各界擔心這兩個冷戰時期的死對頭，在敘利亞對抗的情勢恐怕會快速升高，引發兩國全面戰鬥，不過對此美俄雙方當下都只低調回應。

《紐約時報》從最新獲得的資料與採訪中，揭露了美軍在2月7日面臨了部署到敘利亞對抗伊斯蘭國以來，單次最血腥的一場戰鬥，約有200-300名的民兵在此戰中喪生。五角大廈稱這場血戰是美軍在對抗親敘利亞政府民軍組織的一場自衛行動。

這場血戰事發當時約40名美國陸軍特種部隊三角洲部隊（Delta Force）及陸軍遊騎兵（Rangers），正在敘敘利亞與伊朗邊境的代爾祖爾省（Deir al-Zour）的天然氣廠，指揮庫德族及阿拉伯軍隊作聯合特別行動，突然收到無人機情報顯示有上百名敘利亞親政府民兵正跨越幼發拉底河集結於不遠處。

儘管美軍監聽無線電時發現，該民兵組織是以俄語溝通，但美軍在透過雙方在戰區所設避免衝突的熱線向俄羅斯警告不要再集結士兵時，俄羅斯政府僅回覆對此不知情，也無法控制該親政府的民兵組織。

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）也在上個月的聽證會中表示，「當時俄羅斯在敘利亞的最高指揮向我們保證，那絕對不是他們的軍隊」。

最新文件揭露該這支民兵組織是親敘利亞政府的武裝分子，效忠於敘利亞總統阿薩德，包含部分敘利亞政府軍，但據美國情報單位情資顯示，大部分為瓦格納安全（Wagner Security）公司的俄羅斯傭兵。克里姆林宮經常透過該公司執行不想和政府牽扯上關係的任務。

到了傍晚已經有約500名士兵以及包括坦克及裝甲運兵車等27輛軍車集結並向美軍前進，為此美軍在卡達烏代德空軍基地的空中指揮中心以及五角大廈都密集監控，該地區附近的美國軍機飛行員也都進入全面戒備。

除此之外，美軍在事發地32公里之外的任務支援基地也有特種部隊綠扁帽以及海軍陸戰隊準備支援，組織了一支小型的反應部隊，準備了彈藥、反坦克飛彈、食物和水等物資。

到了晚間眾多民兵以及3輛俄製的T-72坦克以及多輛50噸重載有125mm口徑槍枝軍車步步逼近天然氣廠，並在11點左右以坦克、大砲、迫擊彈對天然氣廠展開攻擊，期間美軍再次要求俄方停火但仍無果。

不久後美軍包括F-22「猛禽」匿蹤戰機、F-15E 戰機、B-52 轟炸機、AC-130空中砲艇攻擊機以及AH-64阿帕契直升機都飛抵現場，在接下來3小時內，對民兵進行數十次空襲，同時海軍陸戰隊也在地面發射火箭砲予以還擊。

最後被圍困天然氣廠的40名美軍，在綠扁帽以及海軍陸戰隊趕抵現場的支援下，成功全身而退。

事後，俄羅斯政府僅低調表示在這場衝突中，有約4到10名的俄羅斯公民死亡。敘利亞政府則稱有約100名政府軍喪生。但據最新曝光的文件中顯示有200-300名親政府武裝分子死於這場血戰。

(中時電子報)