課綱審不完？教部：暑假每周7天可能都拿來用

教育部長吳茂昆（左二）今天主持課審大會，但話不多，以免惹麻煩。（教育部提供）

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教育部今天召開課審大會，審議12年國教數學、自然及科技等領域的課綱。針對外界質疑12年國教課綱可能無法如期完成，教育部國教署長邱乾國表示，暑假時一周7天都可能拿來審課綱，「全力在8月底前審完，明年如期上路」，目前沒有其他想法。

教育部今天假國家教育研究院台北院區召開課審大會，由部長吳茂昆主持，出席委員人數為33人（全體委員48人），達到2/3的開會門檻。據了解，之前時常出言惹禍的吳茂昆，今天在會議中的話不多，僅單純扮演程序的主持人。

邱乾國表示，今天會議完成新課綱國中小暨普通高中數學領域、技術型高中數學領域及綜合高中數學領域等三份課綱草案之審議，審議決議均為修正通過，將盡速依行政程序發布。

今天還完成國中小暨普通高中自然科學領域、技術型高中自然科學領域及綜合高中自然科學領域課綱草案的審議；同時，也進行了中小學科技領域課綱部分內容的審議。

教育部課審大會到目前約完成一半12年國教課綱的審議，原本預期6月底前全部審完，但這幾乎不可能，外界認為考量要讓書商有1年時間編教科書下，12年國教課綱難在明年8月1日上路。

「這確實是艱難的任務，但我們會努力達成。」邱乾國說，目前僅是周日召開課審大會審課綱，進入暑假後，只要調查課審委員出席可以達到開會人數，那一周7天都可能拿來審課綱，預計8月底前審完，按照原計畫明年如期上路。

(中時 )

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