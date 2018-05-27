大葉大學扶英計畫 助偏鄉小學生與國際接軌

大葉大學印尼籍學生王鏗清（後排左）與英語系同學一起參與扶英計畫，擔任英語營的志工大哥哥。（謝瓊雲攝）

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大葉大學英語系大三生綵排畢業公演《不可兒戲》，31日晚間將在校內演藝廳登場，開放免費入場。（謝瓊雲攝）

大葉大學英語系協助偏鄉小學提升英語能力的「扶英計畫」，周末兩天在校內登場，150名小朋友在大哥哥、大姊姊帶領下，透過遊戲學英語，系上來自印尼、越南、香港等地的國際學生也加入，對偏鄉學童而言充滿新鮮感。

大四的活動副召蕭絜予表示，今年企劃的課程豐富多元，包含看圖學發音、英語繪本、英語歌謠、文化節慶、手工藝創作、桌遊學英文、大地遊戲等，有來自文德、大村、村東、村上和東山等五所國小學童參加，適逢端午節前夕，課程中也帶領小朋友學習跟端午節有關的單字，並動手做香包。

文德國小五年級許小妹說，3、4月份時，大葉英語系大姊姊來學校教大家認識新單字，還帶大家玩桌遊、學英語，她因此產生興趣，希望能有更多機會學英語，因此和同學一起報名參加英語營，大哥哥姊姊都很親切風趣，活動好玩又能增進英文能力，明年還要繼續報名參加。

來自印尼的大一學生王鏗清則說，過去沒到過台灣，來台讀書後充分感受台灣的人情味，很開心擔任扶英志工；原本擔心小朋友會不受控制，但實際接觸後，發現他們雖然害羞，但適當引導後都很投入、樂於和大哥哥姊姊們互動，是很難忘又有趣的教學經驗。

此外，英語系畢業公演《不可兒戲》31日晚間7點將在校內M109演藝廳登場，來自香港、擔任畢業公演導演唐葦琳表示，劇情描述男主角為了到城裡見心儀的女主角，隱瞞被領養的事實，為自己捏造假身份，反而讓相信他的人失望、愛他的人也離開；誰知謊言最後竟成為男主角真正的身世，劇情峰迴路轉，演出全程約100分鐘，歡迎民眾免費入場觀賞。

(中時 )

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