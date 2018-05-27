蕭美琴愛將陳景豐當選花蓮縣黨部主委 澄清全力輔選劉曉玫

2018年05月27日 19:23 中時 許家寧

蕭美琴服務處主任陳景豐（右）擊敗對手甘瑞晴（左）當選民進黨縣花蓮縣黨部主委。（許家寧翻攝）

蕭美琴與「微笑老田」交好，立委蕭美琴的助理謝豪杰（右）也初試啼聲，當選縣黨代表。（許家寧攝）

民進黨花蓮縣黨部主委及黨代表選舉，立委蕭美琴服務處主任陳景豐與縣黨部執行委員甘瑞晴相互較勁，這次改選結果蕭的團隊大有斬獲，陳景豐囊括71％選票，壓倒性當選主委，由於蕭曾為許傳盛未獲提名抱屈，未來黨部全力輔佐劉曉玫格外引人關注。

27日民進黨花蓮縣黨部黨職改選，隨著「花蓮傳奇」田智宣殞落，聲勢已大不如前，蕭美琴團隊爭相投入競選，主委選舉陳景豐與甘瑞晴競爭激烈，投票率高達7成2，在縣府服務的甘雖拋出當選後請辭公職，但仍以339票不敵陳景豐830票敗陣。

新任黨部主委陳景豐投身黨務20多年，曾歷任立委盧博基、賴坤成及蕭美琴服務處的正副主任，選戰操盤經驗豐富，陳感謝黨員肯定，秉持「初心洄瀾，始終花蓮」，努力為花蓮與這塊土地上的人，是他從政的初心，未來也會跟著大家一起打拚，目標翻轉花蓮！

4月時東服中心執行長許傳盛與議員劉曉玫爭取花蓮縣長提名落敗，引發不少地方黨員反彈，蕭美琴更在臉書寫下「善良的人最容易被欺負，這是最讓人無力的時候。」盛傳就是替許抱屈，對此，陳景豐強調，民進黨初選內部衝撞很正常，未來會全力整合輔選劉曉玫。

另外4搶3的花蓮縣全國黨代表選舉，除創黨黨員鄭淑卿意外落馬，與蕭美琴友好的花蓮市代胡仁順、傅國淵及東服中心專員顏獻宗，以及原住民族代表林一郎皆順利當選，至於39人力拚29席縣代表名額，其中蕭的助理謝豪杰也初試啼聲，高票當選。

(中時 )