陸船「遠泰789」擱淺金門57天 今天終於要走了

2018年05月27日 20:18 中時 李金生

在航港局強力要求下，25日由船東派遣工程船完成船體浮揚作業。（航港局提供）

在近2個月的協調努力下，今日下午5時開始拖離我方水域。（航港局提供）

今年3月31日擱淺於金門北碇海域的大陸籍「遠泰789」貨船，在交通部航港局與兩岸相關單位近2個月的努力下，終於在今（27）日下午開始拖離我方水域，將拖拉至大陸漳州龍海船塢處理。

航港局表示，船長近100公尺，船寬20公尺的散裝貨船「遠泰789」貨船，在航港局強力要求下，25日由船東派遣工程船完成船體浮揚作業，先留在原地觀察整理2天後，始於今日下午5點開始拖離我方水域。

「遠泰789」在3月31日半沈擱淺於金門北碇海域後，在航港局的強力要求下，船東委託海事業者正力海工提出船體移除計畫，決定採船體浮揚拖救方式，在4月19日動員大型機具開始進行封艙打浮前置作業。

因「遠泰789」擱淺位置鄰近台金海底光纖，一度造成緊張狀況，且須配合天候海象作業，實際執行難度頗高，還好權責單位於施工期間進行船舶戒護及油污監控，並未造成金門水域的環境汙染，順利在今天完成船體移除。

期間，航港局共召開17次緊急應變會議，該局對中央、地方各相關單位在施工期間之協助，以及楊鎮浯立委辦公室與金門縣政府協調陸方海事當局，順利完成脫淺作業，十分感謝。

(中時 )