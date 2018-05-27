楊烈「霸道總裁」現身！方文琳曝與他有這樣一段情

2018年05月27日 19:36 中時 林淑娟

楊烈霸氣登場。（台視）

楊烈登遊艇面不改色。（台視）

楊烈登遊艇面不改色。（台視）

資深演員楊烈即將霸氣登場演出台視八點檔《情．份》，飾演一位台灣本土企業家，劇中角色曾和方文琳有過一段情，方文琳則因他的愛過於霸道，最後選擇了羅時豐。楊烈多年前曾在台視《流氓教授》與方文琳飾演夫妻，對於有機會再度聚首合作，楊烈表示，兩人默契恢復非常快也很順利。方文琳則特別感念當時與楊烈在拍《流》劇時的照顧，更透露現在家中14歲的紅貴賓，就是從楊烈那帶回來養的。

方文琳表示，楊烈是一個很愛護動物的人，當時還特別教她教育狗和養狗的方法！「還記得以前我爸很喜歡養鴿子，曾託我問他，說想跟他買，後來他直接送了幾隻給我爸」。楊烈劇中因廖峻而認識方文琳，霸道十足的追求方式讓她退避三舍，方文琳打趣說：「如果是我本人，真的要看我喜不喜歡這個人，如果不喜歡我會比你更霸道。」

日前劇組為了拍攝楊烈「霸道總裁」帥氣出場戲，特地到淡水漁人碼頭租借遊艇拍攝外景，當天攝氏高溫來到35度，從早上拍到中午，遊艇一出海後風浪逐漸增加，只見多數工作人員及臨時演員開始臉色慘白，楊烈則是一身白色西裝在高溫下敬業拍攝，沒想到站在搖搖晃晃的甲板上的他完全不受影響、面不改色，事後他透露自己過去是體育科系畢業、更是個游泳健將，得意地說：「我們常常坐船出海去潛水，在船上搬用具、穿潛水衣，要在船上待的時間非常久，所以很適應船上生活，什麼大風大浪沒見過。」喜愛運動的他興趣相當多，騎馬就是一項，他也特別分享不暈船的訣竅：「在船上對抗風浪跟騎馬有點像，要隨著風浪的起伏去抵銷它的力量。」

(中時 )