名廚放下菜刀成為大導演 工作人員忍不住「嗑光道具」

2018年05月27日 19:36 中時 徐桐炘

名廚放下菜刀成國際名導《我的蛋糕師情人》好萊塢買下翻拍版權。（安可提供）

美食新片《我的蛋糕師情人》融合蛋糕與愛情，片中甜點與中東料理無不講究，讓人看得口水直流，好玩的是，當美食戲一拍完、忍很久的演員和工作人員更是狂風掃落葉、將「美食道具」通通嗑光，該片目前已入選全球70餘個國際影展，好萊塢片商聞香而來買下電影翻拍版權，讓葛雷澤從名廚搖身一變成國際名導。

名廚出身的導演歐佛勞爾葛雷澤本來打算在片場下廚料理片中各色美食，但無奈擔任導演讓他分身乏術，只好忍住手癢專心導戲，更透過關係找來柏林知名蛋糕師負責片中出現的各式甜點，直到要吃殺青酒導演才親自下廚宴請劇組。

葛雷澤原是著名廚師，由他開班授課的廚藝課，更是場場爆滿，但是他實在太愛電影，竟然放下菜刀、半路出家投考電影學院，結果畢業短片即入選坎城影展導演雙週，從廚師正式轉職電影導演，並開始籌備新片，但他仍無法忘情烹飪，至今還在開班傳授廚藝，今年更打算出版一本食譜，他也自嘲：「所以我的下一部新片可能還要很久。」

《我的蛋糕師情人》描述柏林的年輕蛋糕師傅有個祕密男友，男友在家鄉有妻小，只有每月到柏林出差時才能與他相聚。後來男友車禍身亡，蛋糕師來到男友的家鄉，卻意外成了男友妻子咖啡廳的員工，並盡情發揮手藝，用糕點拉近了每個人之間的距離，直到男友妻子發現了他的真實身份，原本以為找到情感依靠的兩人，又面臨了難關…。電影將於6月15日在台上映。

(中時 )