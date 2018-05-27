不想裝假面人！偉晉音樂會還原「褲子好笑」嗆粉絲事件

2018年05月27日 19:55 中時 林淑娟

偉晉首場個人音樂會。（可米）

偉晉首場個人音樂會。（可米）

偉晉首場個人音樂會挑戰自彈自唱。（可米）

偉晉首場個人音樂會挑戰自彈自唱。（可米）

偉晉和偶像韋禮安開心同台。（可米）

SpeXial偉晉日前在IG分享自己頗得意的穿搭照，卻因某粉絲留言「褲子怎麼有點好笑」，而被惹惱而回嗆，後來有粉絲因此筆戰吵架，為了勸架他乾脆再發長文直言自己是真的生氣、不爽，偉晉27日在個人首場演唱會上笑問台下粉絲們：「我今天褲子好看嗎？」台下哄堂大笑。

偉晉受訪還原自己回嗆原委，他表示，當下只是想教育粉絲們：「她們以為我是很能開玩笑的人，但有時要拿捏講話尺度，我怕她們在外也跟別人這樣互動，如果遇到黑道，批評人家穿著，可能會被砍耶！」他認為有必要用他的方式告訴粉絲這樣有點不好，只是他是個性激動火爆的牡羊座，「你讓我不舒服，我也要讓你感受不舒服，這是機會教育」。他強調自己是出自好意，不想裝假面人，如果行為不對、價值觀錯誤，稍微被他罵就生氣講不通，這樣的粉絲他也不屑。

不過他也坦言，事後有些朋友勸他說「這樣她們會嚇到啦」，「但誰不是在驚嚇中成長的？我們小時候都是這樣白爛白爛的，踢到鐵板後才知道不能這樣！」他強調自己是出自好意、不是在那裡躁鬱，現在的他看到錯就會直接講，但他坦言：「我也開始思考，如果不小心罵到粉絲心裡受創、自殺，我會被社會抨擊耶。但是，難道我下次看到錯的事情，還是不跟她講，不幫她嗎？」

2009年參加《超級星光大道》，2012年加入SpeXial正式出道，他將於今年暑假入伍，27日終於圓夢舉辦「灰的百分比音樂會」，歌迷約800人。平常自封「錢櫃韋禮安」的他，除了演唱他的偶像韋禮安、陳綺貞、魏如萱、徐佳瑩等人的14首曲目，韋禮安本尊更是親自到場站台，兩人一同合唱〈有人在等我〉，讓他開心High翻了。

除了偉晉的家人到場，SpeXial的團員Teddy、風田、易恩，和剛約滿離開的前團長宏正，以及好友文雨非、宇宙、曾沛慈、金寶三、吳心緹、吳汶芳、Wish Masha、邱鋒澤、王詩安等人也都現身力挺。

(中時 )