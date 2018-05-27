國民黨青年花蓮展開環島路跑 徐榛蔚接力展現好腳力

2018年05月27日 20:26 中時 許家寧

國民黨青年「愛台不斷電」環台路跑活動今抵達花蓮，花蓮青年與民眾也響應路跑。（許家寧翻攝）

沿途有民眾在路旁應援，為選手打氣。（許家寧翻攝）

國民黨青工總會26日發起8天7夜「愛台不斷電」環台路跑活動，選手今天抵達花蓮，立委徐榛蔚也號召花蓮青年接力，希望藉由全台青年串聯護台灣，喚起民眾關注並反對開放核食進口及興建深澳火力發電廠，共同一起捍衛全民健康。

國民黨環台路跑選手27日下午通過太魯閣牌樓進入花蓮，由秀林鄉青年熱情地接棒，隊伍通過新城鄉時，68歲的鄉長錢自立站在路旁為選手打氣，傍晚隊伍抵達花蓮縣果菜市場前，立委徐榛蔚、全國青工總會長吳建志早已聚集大批的支持者接棒。

路跑活動發起人的也是花蓮在地出身的國民黨全國青工總會長吳建志與民眾一同接棒領跑；吳建志表示，這次路跑活動以呼籲蔡政府正視空汙問題、反對核食進口為主軸，號召全台青年朋友，不分族群、政黨、性別，一起來關心我們的土地。

徐榛蔚指出，進口核災食品攸關全民健康，國民黨上個月提出「反核食公投」卻遭到民進黨千方百計技術性刁難成案，堅持政府不能用「核食」交換「台日友好」，至於全台空污問題日益嚴重，深澳電廠重啟將使空污問題加劇，全台都無法置身事外。

國民黨花蓮縣黨部表示，路跑活動總計串聯全台210個棒次，花蓮今晚將經過吉安、壽豐、光復、瑞穗、玉里、富里往南前進，沿途鄉鎮都有接力站，不乏有熱情的民眾迎接加油，在各鄉鎮青年朋友接棒起跑下，預計晚間9點進入台東。

(中時 )