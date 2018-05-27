張軒睿認愛林明禎！麻吉許光漢和章廣辰這麼說

2018年05月27日 19:59 中時 林淑娟

《我的男孩》劇組餐敘。（八大）

林心如製作主演的《我的男孩》最近正在八大重播，林心如、嚴藝文、許光漢、章廣辰、張本渝及導演徐輔軍，日前應電視台邀約，撥空再度聚首吃飯。最近認愛林明禎的張軒睿，和李李仁、屈中恆、温貞菱等人因早有安排行程無法到場。戲裡戲外都是張軒睿好麻吉的許光漢和章廣辰，也表示祝福好有新戀情，並以行動支持張軒睿的寫真書作品，許光漢笑稱，會看完整本書再決定要認購幾本。

才剛結束非洲資助兒童關懷之旅的林心如劇中被嚴藝文狠甩耳光畫面，令人印象深刻，兩人難得再聚首，嚴藝文透露，她每一集都在追劇，尤其播到林心如跟張軒睿不被祝福的劇情，她當下傳手機傳訊息給他們，稱讚兩人演技很棒，「我是以演員對演員的心態來評論，不是拍馬屁喔！」還補充說「也不是為了要有下一部戲啦」，一講完，身兼製作人的林心如及所有人大笑。

導演徐輔軍被問到拍攝過程中印象深刻的部份，他開玩笑秒回：「就是今天沒來的張軒睿啊。」導演表示，記得在拍攝最後一顆殺青鏡頭後，張軒睿立刻倒頭在他肩膀上痛哭，T-SHIRT上一大片是他的淚水跟鼻水。但要拍哭戲時，張軒睿卻都哭不出來，對戲的林心如雙眼早哭到紅腫，導演笑說，那時看到林心如去拍拍張軒睿的背，以為是給他下最後通碟威脅，事後才知道原來是安慰鼓勵對方。

《我的男孩》首播結束時，以平均1.25高收視風光收尾，同步播映的新媒體平台，累積近3千9百萬的驚人點擊率，大陸騰訊更締造1.6億的觀看次數，傲人成績為這部戲留下輝煌紀錄。整部戲與林心如只有唯一一場對手戲的許光漢、章廣辰，兩人不約而同認為，林心如氣場強大，拍戲時讓他們感到緊張，連事隔已久一起吃飯也還是一樣。

(中時 )