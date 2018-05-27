柯文哲妻陳佩琪挺夫槓上電視台 主持人陳斐娟嗆「來節目說清楚」

2018年05月27日 20:03 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲妻子陳佩琪再度上演護夫秀！陳佩琪27日直接在「三立新聞」臉書上怒轟名嘴信口開河，直指政論節目《54新觀點》提到柯先前申報財產時，多出2000萬元來源不明的財產是不實指控，揚言提告，主持人陳斐娟也在臉書回擊，雙方一來一往，煙硝味四起。

陳質疑一個這麼大的電視台，怎麼會昧著良心，用如此卑劣的手段汙衊台北市長？對此《54新觀點》主持人陳斐娟也在臉書回擊「曾主動約訪陳佩琪但未獲回應，誠摯邀請陳佩琪上節目說清楚、講明白！」

陳佩琪隨後也在貼文下方留言反駁「25日節目播出後，並沒人打電話找我上節目或要我澄清，直到中午我去他們的FB貼文後，才有人打電話找我，但我上課中沒接。」兩人隔空交火，煙硝味四起。

對於政論節目指控，陳佩琪今PO文澄清，柯P和她在2014年9月21日選舉登記時，向信義行政中心申報的財產為房產8000萬、存款加基金約1280萬。柯當選後為了避嫌，將基金贖回不再投資；到隔年3月底向監察院申報財產時，她的薪水加年終200餘萬、尚未處理的選舉補助款1000萬左右，一共多了1200萬左右，所以是原本的1280萬加1200萬約2400萬，再扣掉生活支出，因此當時的申報有2200萬存款，強調若電視台不回應將提告。

(中時 )