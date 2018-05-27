世足賽要來了！回顧世界盃經典 看得見梅西、貝克漢

2018年05月27日 20:03 中時 徐桐炘

歷史頻道世足主題週-馬拉度納「上帝之手」得分事件。（杰德影音提供）

四年一度世界盃足球賽接著將於6月14日在俄羅斯舉辦，紀實娛樂頻道-歷史頻道將於5月28日週一起，連續7日全天候播出《世足主題週-足球的歷史》系列節目，並請到西班牙球星大衛比利亞(David Villa)擔任形象代言大使，他希望能將足球這樣運動背後的歷史，經典時刻以及他對這項運動的熱情透過這次代言機會推廣給世界各地的觀眾。

大衛比利亞表示：「很幸運能擔任這次的代言人，能夠看到足球這項運動對這麼多人都有很重要的意義和對他們人生的影響，非常開心。身為一位足球員，看到歷史頻道這麼用心製作呈獻，訪問了多位我認識的隊員夥伴，教練跟傳奇前輩，讓我們有機會表達對足球的熱愛，並且看到許多經典時刻能夠集結播出，真的非常感動。」

一系列足球相關優質紀實節目，包括傳奇球星和教練訪談和短片特輯，和特別策劃的世界盃精彩時刻回顧，如《精彩時刻》、《足球精采對決》、《足球教父》等。其中邀請專家幫知名球星做比較，像是梅西(Lionel Messi)VS. C羅納度(Cristiano Ronaldo)，貝克漢(David Beckham)VS.貝爾(Gareth Bale)等。

還將探討七零到九零年代的世界盃各大經典賽事，如1982年FIFA世界盃義大利如何以三比一的分數擊敗西德贏得冠軍，和1998年法國FIFA世界盃決賽中，法國隊如何以3比0的比分贏得比賽，令球迷驚艷萬分還有1986年世界盃代表阿根廷隊的馬拉度納「上帝之手」進球得分事件等。

全球橫跨各洲總計超過160國將聯合播出，台灣觀眾可以透過中華電信MOD等系統平台收看。

(中時 )