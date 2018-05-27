總統府音樂會下鄉員林演藝廳 陳抗民眾如影隨形

2018年05月27日 20:44 中時 謝瓊雲

「吾鄉風光─總統府音樂會」27日晚間7點在員林演藝廳舉行，民眾陸續進場。(謝瓊雲攝)

總統府音樂會27日晚間在員林演藝廳舉辦，退休軍公教聯盟包了兩部遊覽車前來，最後有近20人突破重圍，在非陳抗區的排水溝邊表達訴求，警方立刻機動調度警力嚴防陳抗者越過排水溝。（謝瓊雲攝）

「吾鄉風光─總統府音樂會」27日晚間7點在員林演藝廳舉行。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府在圓林園架設超大螢幕、戶外轉播系統辦理草地音樂會。(謝瓊雲攝)

「吾鄉風光─總統府音樂會」27日晚間7點在員林演藝廳舉行，邀請在地弱勢、身障學子、今年總統教育獎得主與友邦使節入場欣賞，正、副總統皆親自出席聆聽，各地退休軍警人員專程包兩部遊覽車前來，打算如影隨形抗議；晚間6時50分總統車隊抵達演藝廳外準備駛入地下車道時，近20名退休軍警在距離500公尺外的排水溝對岸齊按汽笛，表達不滿。

去年總統府前進臺灣最南端屏東縣舉辦下鄉音樂會，今年來到彰化員林演藝廳，包括國立臺灣交響樂團青年交響樂團將演出音樂傳奇許常惠教授2首管弦樂作品，向這位彰化出身的大師致敬；知名的優人神鼓將結合彰化監獄鼓舞打擊樂團，演出震撼人心的鼓樂；彰化靜修國小合唱團則演唱「臺灣童謠園丁」鄉土童謠，共同詮釋這座已有近300年歷史、新舊交融的古縣城彰化。

總統蔡英文、副總統陳建仁親自出席，陪同在地弱勢、身障學子和今年總統教育獎得主、友邦使節駐臺代表一同欣賞聆聽，彰化縣政府也特別在圓林園同步轉播草地音樂會。

總統蔡英文致詞時表示，彰化是全臺最古老的縣城，建縣將近300年，尤其在現任縣長魏明谷的領導下，招商成果數一數二，發展太陽能等綠能也頗有成效，已成「風光大縣」，盼透過這場音樂會，讓更多民眾更了解彰化的美。

音樂會僅限受邀民眾才能憑邀請卡入場，彰化縣政府因此在4公里外的圓林園架設戶外轉播系統辦理草地音樂會，警方配合維安在方圓一公里設下層層路障，導致週日晚間員林市區大塞車，引發不小民怨；而陳抗區則規劃在彰南國民運動中心基地路旁，但退休軍警卻因不熟路況，被層層路障關卡阻隔無法順利前往陳抗區，反而在警員驅離下，意外跑到演藝廳對面彰化地檢署預定地排水溝邊，近距離對蔡英文車隊鳴笛。

(中時 )