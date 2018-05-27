陳曉東和女兒隔兩地靠視訊 吳宗憲邀連線唱〈青花瓷〉

2018年05月27日 20:42 時報周刊 林彥君

陳曉東（左）上吳宗憲（右）與吳姍儒主持的節目宣傳演唱會。（粘耿豪攝）

陳曉東在錄影前，模仿女兒用舌尖舔鼻頭。（粘耿豪攝）

陳曉東上節目和來賓一起K歌。（粘耿豪攝）

陳曉東和台灣老婆王妤嫻育有2女，他現在跟媽媽和妻女定居在北京，他27日上《小明星大跟班》時透露媽媽是苗栗頭份人，以前常跟媽媽到台灣玩「台灣就是我的外婆家」。他在節目上和吳宗憲（憲哥）合唱周杰倫的〈青花瓷〉，憲哥更提議，兩人可以在演唱會上連線合唱〈青花瓷〉。

他在7月28日舉辦《2018陳曉東PLANET XT世界巡迴演唱會台北站》剛好與吳宗憲（憲哥）演唱會撞期，至於是否會連線互為嘉賓？他表示「已經和憲哥討論，目前要研擬場地技術是否可行」至於7月29日會不會留在台灣擔任憲哥的演唱會加場嘉賓？他表示「他有邀請我，如果他是說真的，我很願意當嘉賓。」

他近期他勤練健身「感覺肌肉有漲起來的感覺」，還一直拉褲頭「真的很鬆」，他的演唱會團隊都在香港，在6月中宣傳期結束，預計7月開始演唱會排練。他在宣傳初期時，老婆有到台灣陪他，但因為不希望女兒耽誤課程，老婆已返回北京，他現在獨自居住中山區的套房「除了宣傳工作外，孤家寡人，現在在台灣很孤單，會自己吃單人火鍋，和女兒聯絡就靠視訊吧！」

他說女兒在視訊裡告訴他「爸爸你快回來吧」提到女兒他欲言又止，表示從沒有跟女兒分開這麼久，他分享日前跟3歲小女兒視訊，模仿女兒用舌尖舔鼻尖「她對我做了一個絕活，真是驚人的發現，全家人都不會只有她會，想讓女兒在演唱會表演這項特技。」

陳曉東這次也為台灣場演唱會發行全新數位單曲〈女人都差不多〉，這首歌是陳曉東珍藏2年的壓箱寶，儘管他高唱〈女人都差不多〉，但心裡想的卻都是同一個人，他藉著歌詞表達對老婆深情的一面，在製作過程，陳曉東親力親為參與每個細節的討論，歌曲中層疊出的每一部和聲，都是他親自錄唱，仔細聆聽歌曲的細節，就像是10幾個陳曉東在耳邊輕唱。

(時報周刊)