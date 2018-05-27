以軍再報復！戰車砲擊加薩 2巴勒斯坦人慘死

以色列軍方聲稱邊境柵欄被破壞，因此在幾小時後隨即以砲火回擊巴勒斯坦。(圖/推特)

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中時電子報

以色列國防軍聲稱為了報復幾小時前，有4名巴勒斯坦人試圖破壞邊境地帶的安全柵欄，因此再次向加薩走廊南部開火。以色列國防軍戰車27日鎖定一處觀察哨所進行砲擊，造成2名巴勒斯坦人死亡，1人受傷。

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根據《耶路撒冷郵報》(The Jerusalem Post)報導，以色列國防軍聲稱，他們鎖定一處軍事哨所進行砲擊。因為幾小時前，他們發現在加薩走廊南部的隔離柵欄附近被放置了一個爆炸裝置，這個爆炸裝置造成以色列士兵的威脅，因此將該裝置引爆，並沒有造成人員傷亡。隨後，為了報復該事件，以軍戰車展開回擊，鎖定了加薩南部的一個哨所進行轟炸。

巴勒斯坦媒體報導這次遭以軍轟炸身亡的名單，分別為25歲的Hassan Al-Omar和28歲的Abed Al-Halim Al-Naka。他們是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的成員。

加薩走廊自3月底以來就不平靜，巴勒斯坦民眾自3月30日開始舉行「三月回歸」大規模示威遊行，以色列當局則聲稱，抗議民眾企圖破壞邊境柵欄，對他們展開攻擊，雙方經常擦槍走火，敵對情勢也越來越緊張。本月14日，美國強行將駐以色列大使館遷往耶路撒冷，也引發了巴勒斯坦嚴重抗議，以巴流血衝突，至少造成58名巴勒斯坦人死亡。

(中時電子報)

文章來源：ISRAEL STRIKES TARGET IN GAZA, TWO PALESTINIANS REPORTED KILLED

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