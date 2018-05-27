以軍再報復！戰車砲擊加薩 2巴勒斯坦人慘死

2018年05月27日 21:58 中時電子報 何宜玲

No injuries to IDF soldiers were reported. In response, an IDF tank targeted a military observation post in the southern Gaza Strip a short while ago pic.twitter.com/SREctSfA5l — IDF (@IDFSpokesperson) May 27, 2018

以色列國防軍聲稱為了報復幾小時前，有4名巴勒斯坦人試圖破壞邊境地帶的安全柵欄，因此再次向加薩走廊南部開火。以色列國防軍戰車27日鎖定一處觀察哨所進行砲擊，造成2名巴勒斯坦人死亡，1人受傷。

根據《耶路撒冷郵報》(The Jerusalem Post)報導，以色列國防軍聲稱，他們鎖定一處軍事哨所進行砲擊。因為幾小時前，他們發現在加薩走廊南部的隔離柵欄附近被放置了一個爆炸裝置，這個爆炸裝置造成以色列士兵的威脅，因此將該裝置引爆，並沒有造成人員傷亡。隨後，為了報復該事件，以軍戰車展開回擊，鎖定了加薩南部的一個哨所進行轟炸。

Earlier today, IDF troops detonated an explosive device that was placed adjacent to the security fence in the southern Gaza Strip yesterday with the intention of harming IDF soldiers who were present in the area. The explosive device went off during the clearing procedure pic.twitter.com/p8Dk8XRmci — IDF (@IDFSpokesperson) May 27, 2018

巴勒斯坦媒體報導這次遭以軍轟炸身亡的名單，分別為25歲的Hassan Al-Omar和28歲的Abed Al-Halim Al-Naka。他們是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的成員。

加薩走廊自3月底以來就不平靜，巴勒斯坦民眾自3月30日開始舉行「三月回歸」大規模示威遊行，以色列當局則聲稱，抗議民眾企圖破壞邊境柵欄，對他們展開攻擊，雙方經常擦槍走火，敵對情勢也越來越緊張。本月14日，美國強行將駐以色列大使館遷往耶路撒冷，也引發了巴勒斯坦嚴重抗議，以巴流血衝突，至少造成58名巴勒斯坦人死亡。

(中時電子報)