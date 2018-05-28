核能專家趙嘉崇稱 美國會通過法案 核廢料將可100％消除

2018年05月28日 00:01 中時電子報 丁世傑

核能發電的難題之一，就是核廢料的處理。核能專家趙嘉崇近日指出，一般民眾對核廢料有嚴重錯誤的概念，認為核廢料一旦從電廠拿出來以後，就變成永遠的廢料，必須要永遠儲存而沒有辦法解決。他表示，2018年5月10日美國國會通過有關於核能廢料處理法案，讓美國核能界可以把核廢料重新拿出來提煉。

趙嘉崇是麻省理工學院核能工程博士，曾直接參與分析日本福島核災事故。這次在「一本初衷僑社頻道」發表他對核廢料的看法。

為什麼核廢料還可以提煉？美國此次法案意義為何？趙嘉崇解釋，在核電廠用過一次的核燃料棒，其實不是廢料，可以再一次提煉作為下一代核能電廠用的燃料。

趙嘉崇表示，2018年5月10日，美國國會通過核廢料國家政策修正案（H.R. 3053,the Nuclear Waste Policy Amendments Act of 2018），獲民主、共和兩黨支持，主要目的是啟用「亞卡山」（Yacca Mountain）核廢場，所有用字一律修正，例如核廢料「儲存」，改為「儲存、監控、回收」，「回收」就是可以再提煉。

趙嘉崇指出正確的觀念是，核電廠內用過一次的核燃料棒不是核廢料，因為裡面還有90%能源還沒有被提煉出來。核電廠內用過一次的核燃料棒，其實只用了5％的能量，還有90％的能量還沒有被提煉，到最後5％才是真正核廢料。

趙嘉崇表示，近10年來科學家發展出來的技術，可以把剩下5％純粹核廢料完全消除同時可以發電。消除的方式有2種，一種是放在下一代核反應爐一同發電並消耗，這是一個很有效的方法，微軟比爾蓋茲就成立泰拉能源公司，從事這方面的設計，叫做「行波核反應爐」。

另一種方法是用「加速器」，「加速器」在5、60年前被物理學家應用，現在被核電工程界應用在消除核廢料的工具。

「加速器」可把質子加速變成「高能質子」，打到箭靶物質，箭靶物質遇到高能質子，會產生很多不同能量、特殊能量的中子，再彈射到旁邊的核廢料，核廢料會變成沒有放射性的元素，同時產生能源，還可以發電。這套系統很多國家都很有興趣，「加速器應用」也成為一項新的專業領域，也有非常好的遠景。

(中時電子報)