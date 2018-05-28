律師說法》小情侶教室嘿咻 火辣情愛入鏡

2018年05月28日 00:02 中時電子報 吳家詮 、天秤座法律網 、天秤座法律網

學校是作學問的場所，但由於現在社會風氣開放，竟然有學生情侶們將教室當成免費賓館！網路上最近流傳一則高雄縣某一所科技大學學生的一段性愛影片，劇中有一對男女在教室裡做愛，被同學從窗外偷拍甚至還PO上網。只是當事人在教室做愛無罪，但是偷拍的人又放到網路上已觸犯妨害秘密罪，要處三年以下有期徒刑，而散播影片也同樣會觸犯到法律！

根據影片標記，事發地點就發生在科技大學的G棟六樓，由於該所科技大學校靠山，而這棟大樓位置位在校園最隱密的角落，也曾經傳出同學躲在大樓陽台上演親熱情節。

現在社會風氣逐漸開放，同校同學對這樣的事表示見怪不怪，其它院校也都曾傳出類似的事件，只是把學校當成賓館也超過了一些，親密的行為還是回家再作吧。

●●法律評析●●

上述偷拍者已觸犯了刑法第315條規定：「有下列行為之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金：一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」。

另外，由於還將其PO上網路供大眾觀看，也觸犯了刑法第310條：「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。」此乃刑法上誹謗罪之規定，所以奉勸青年學子，千萬不要貪圖一時好玩或是為獲取網路虛幻的流量而誤觸法網

(中時電子報)