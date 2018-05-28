影》廖健富紀錄之夜！炸雙響助桃猿保龍頭

2018年05月28日 00:31 中時電子報 蔡銘仁

廖健富單場5打數5安，改寫個人單場新高紀錄。(取自Youtube)

Lamigo桃猿連2場輸給統一獅，若再吞敗，龍頭寶座將拱手讓人，猿隊今(27日)與獅隊展開系列賽第三戰，雖又被先馳得點，不過小將廖健富挺身而出，轟出單場雙響炮，包括生涯首發滿貫炮，用單場5打數5安、貢獻5打點的瘋狂表現，率猿隊後來居上，9比4逆轉贏下重要的1勝。

此役由獅隊先發動攻勢，4下突破猿隊先發洋投克恩三世封鎖，一口氣取得4分領先。不過，猿隊反攻來得很快，5上也從獅隊先發洋投馬丁尼茲手中斬獲3分，追到僅落後1分；接著到6上，該局首名打者廖健富，一棒扛出中間方向陽春炮，讓比賽回歸原點。

這平手局面沒維持多久，猿隊7上再度開啟攻勢；該局獅隊1出局一壘有人時，推上左投王玉譜接替馬丁尼茲，接著2出局一二壘有人的局面，再讓老將陽建福上陣解危。孰料，獅隊顯然算錯了這一步，陽建福保送陳俊秀，陷入滿壘危機，廖健富上場，用一發滿貫炮給獅隊重傷害。

廖健富前次單場雙響，是在今年4月3日；此次猿隊的「龍頭保衛戰」，他再度演出雙響，用單場5打數5安打，扮演球隊致勝要角。獅隊隨後雖也兩度有跑者上到得點圈，但突破不了猿隊後援投手封鎖，只能眼睜睜在自家主場，看猿隊贏球揚長而去，主場台南球場八連勝止步。

廖健富包辦追平轟和致勝轟，獲選單場最有價值球員(MVP)，單場5安打為個人單場新高，也敲出職棒生涯首支滿貫炮；今晚，宛如他的紀錄之夜。猿隊中止二連勝，拿到本季第29勝，和第二的獅隊勝差擴大到1場，獨居龍頭。

另，富邦悍將與中信兄弟，也在台中洲際棒球場進行系列賽第三戰。富邦延續前2戰的火燙打擊，申皓瑋、高國麟和胡金龍貢獻3發全壘打，全隊揮出多達15安、攻得7分，強勢力壓地主中信，斬獲三連勝。

(中時電子報)