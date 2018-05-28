搭火車遇到女子逢人怒罵 狠嗆「人渣沒資格去台北」

搭火車遇到女子逢人怒罵 狠嗆「人渣沒資格去台北」。（圖/翻攝自爆料公社）

友善列印
中時電子報
這位姊妳怎麼了...（建議注意影片音量）（影/爆料公社YouTube）

搭火車驚見逢人就罵的女子！有網友PO影片表示，自己搭乘台鐵北上時，遇到有女子站在車廂之間的通道對來往的乘客叫囂辱罵，該網友表示自己坐在位子上滑手機而已，也無故遭到女子辱罵，甚至崩潰般痛罵「你這種人渣，沒資格去台北」，其他網友們看完影片後紛紛痛批該女子，「有什麼毛病啊？」

該位網友在臉書社團「爆料公社」發文，指出當自己一上車這班莒光號後，就見到一名女子失控脫序行為，她首先不滿其他乘客碰撞，開始大聲痛批對方；接著，見到有國際移工站在該女子旁邊聊天，她也出聲罵道：「死外勞，看什麼看啊！」

原PO表示，該女子突然看到坐在她對面的車門前滑手機的自己，她忽然大罵：「你到底在看什麼看呀，我在這邊不是給你看的。」於是原PO才有點不爽的問她：「小姐，請問你是在罵我嗎？」沒想到女子接著就嘶吼+尖叫回應：「對！我就是罵你，你這種人渣，沒資格去台北。」

原PO說，「因為中間她依然不斷的罵人，我到一半才想到可以攝影領年終」，不過他也先反省雙方爭吵中途，「我跟她都講了對方神經病」。從影片中能看見，該名女子辱罵完外籍移工後，轉而向原PO崩潰似大叫「你不要跟我講話」，並且拿出手機撥打110，向警方控訴男子有騷擾行為，且不斷尖叫要警察趕快過來，報案結束後對原PO嗆聲，「你這種人渣，沒資格去台北」。

影片公布後，吸引眾多網友討論，「壓力這麼大？」、「有病就該看醫師」、「感覺她真的生病了」、「看到我喉嚨好痛」、「等後續哈哈哈，請問誰家的女兒啊」；不過也有網友表示，「就不要理她就好了，你幹嘛還一直回她話 」、「 知道她有問題，還一直嘴秋激怒她==」。

(中時電子報)

原PO發文內容。（圖/翻攝爆料公社）

核能專家趙嘉崇稱 美國會通過法…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。