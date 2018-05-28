大馬首相馬哈地：重新談判陸資鐵路計劃

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據《香港01》新聞網27日報導，馬來西亞新上任首相馬哈地兌現競選承諾，重新審視多項大型建設項目，以幫助削減國債。他26日表示，正跟大陸就價值140億美元（約4190億新台幣）的兩國鐵路合作條款進行談判。此外，大馬跟新加坡合作的鐵路計劃亦是當局重新檢視的目標之一，馬哈地表示若取消這些龐大的建設項目，將能削減500億美元國債。

新加坡《聯合早報》27日報導，談到大陸企業所承建的「東海岸鐵路計劃」（ECRL），馬哈地直言：「這項計劃的合約很奇怪，建築商必須來自中國，貸款也是來自中國。」據知ECRL總長達688公里，意在連接馬來西亞首都吉隆玻和東海岸經濟特區，接通泰國東部的南海，與麻六甲海峽西部重要貨運通道。大馬陸路公共運輸委員會於2016年提出此項計劃，同年確定由大陸國營企業中國交通建設公司承建，並由中國進出口銀行貸款融資，項目已於去年8月正式動工。該計劃是馬國最大型的同類項目，亦是大陸「一帶一路」的重要基建項目之一。

馬哈地向財經媒體The Edge透露：「我們正在重新談判這些條款，這些條款對我們的經濟非常有害。他質疑前任首相納吉布根本知道項目沒有好處：「他（納吉布）非常清楚，例如，ECR不是我們可以承受的，它不會起任何作用，不會給我們任何回報。」

他透露，馬國向中國進出口銀行借貸的550億令吉（約4141億新台幣）並未匯至當地，而是直接支付給建築商：「這不是正常的方式，這個項目在馬國，理應貸款在馬國提取並支付給外國的當地子公司。」為此，馬哈地懷疑，有關款項被挪用於償還一馬發展有限公司（1MDB）的債務以及收購某公司，事涉納吉布貪腐醜聞。

據馬來西亞《中國報》26日報導，馬哈地指出，東海岸鐵路合約價值600億令吉，而當馬國政府還債時，這筆債務連同利息，總額將會是920億令吉。馬哈地還稱，加上同時興建高速鐵路，屆時相關債務總額就超過1000億令吉：「這是瘋狂的事，他（納吉布）並沒有去想如何還錢。」他向馬國人民保證，政府將削減債務。

提到占大馬生產總值（GDP）8成的1兆令吉（約7.5兆新台幣）國債，馬哈地指出，只要退出這些超級大型項目，一下子就能減債2000億令吉（約1.51兆新台幣）。除了東岸鐵路線，馬哈地亦考慮撤消跟新加坡合作的兩國高速鐵路，正考慮如何減少違約金賠償。這條星馬鐵路估值170億美元，目前正在招標，定於在2026年落成。

《中國報》報導，馬國政府資政理事會（也譯為顧問理事會、精英顧問團、耆老理事會）成員佐摩（Jomo Kwame Sundaram）說，東海岸鐵路規劃不切實際，大馬會因而承擔20年債務束縛，而且沿線居民不會每天到吉隆玻上班，使用效率不彰。

日前，新任馬國經濟事務部長阿茲敏（Mohamed Azmin bin Ali）也說，其部門將重新檢視前朝政府所批准的大型工程，包括東海岸鐵路和高鐵計劃。

(中時 )

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