影》在場上動怒 麥卡勒斯被艾爾圖維教訓

麥卡勒斯被印地安人修理，吞本季第3敗。(美聯社)

友善列印
中時電子報

真正的領袖，不能隨便把錯怪在隊友身上，艾爾圖維(Jose Altuve)給24歲小老弟麥卡勒斯(Lance McCullers Jr.)上了一課，太空人昨對上印地安人，麥卡勒斯2下遇亂流，偏偏隊友還發生失誤，他失掉分數，氣得大吼宣洩，結果走下場，被艾爾圖維訓斥了一番。

麥卡勒斯2下陷無人出局、一三壘有人危機，隨後他讓M.卡布瑞拉(Melky Cabrera)擊出一壘方向滾地球；眼看有機會雙殺，孰料，一壘手葛瑞奧(Yuli Gurriel)發生失誤，失掉1分就算了，連出局數也沒抓成。

麥卡勒斯雙手一拍，顯露對隊友的失望，大吼一聲表達不滿。這一切，艾爾圖維全看在眼裡，在該局結束後，麥卡勒斯走到休息室門口，伸手要和他擊掌，結果他用力一拍，摔手套、摔帽子，進到休息室還對著麥卡勒斯念念有詞。

「我顯露出我的失望，艾爾圖維讓我明白，我不再是21歲的小夥子了。」麥卡勒斯為當下的不成熟，向隊友致歉，並承諾這不會再發生，「我已經在這支球隊四個球季，很清楚隊友們有多努力，做了多少嘗試。」麥卡勒斯投4.1局失7分遭KO，球隊6比8輸球，他吞本季第3敗。

艾爾圖維表示，當時和麥卡勒斯沒發生什麼事，只是做了些溝通，「我們時常和隊友們溝通、交流意見，這讓我們變得更好，隊友們彼此良好的關係，激起很好的化學效應。」太空人雖輸球，不過艾爾圖維表現精彩，單場4打數4安，貢獻2打點。

(中時電子報)

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