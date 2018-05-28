印度總理莫迪明訪印尼 將合作平衡大陸影響力

2018年05月28日 02:20 中時 王嘉源

美國之音中文網27日報導，印度總理莫迪29日起將訪問印尼，據悉，他此次出訪主要目的除了探討與印尼加強海上安全合作之外，還將簽署一項投資開發印尼在麻六甲海峽北端一處港口的協議。兩國在印度洋地區加深軍事與安全合作的意願是雙向的，而這樣做的一個主要考量正是出於應對大陸在這一地區越來越強大的影響力。

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，莫迪將對印尼進行為期三天的訪問，這是他自2014年出任總理以來首次到訪印尼。日前，正在印度訪問的印尼海事協調部長魯胡特（Luhut Pandjaitan）在新德里的演講中透露，印尼政府將在莫迪訪問期間，簽署一項由印度投資建設沙璜（Sabang）深水港和自貿區的協議。魯胡特在介紹沙璜港時，特意強調了該港口「深達25公尺 …… 不僅適用於民用船舶，也適用於軍事艦艇，包括潛艦」。

沙璜港位於印尼蘇門答臘島北端的一座島嶼上，從地理位置上看，這座島嶼扼守著麻六甲海峽的北大門，其戰略意義不言而喻。印度對於沙璜港的興趣由來已久，自從莫迪上任以來，印度政府已經與印尼展開了數輪合作開發的討論。

《外交學人》（The Diplomat）雜誌評論稱：「控制了這個港口，將賦予印度海軍一個良好的後勤補給站點，可以用來維持其在東印度洋和麻六甲海峽地區的作戰需要。此外，沙璜港還可以提高印度海軍應對人道主義緊急狀況，提升其參與海上救災和反海盜巡邏的能力。」

近年來，大陸先後在印度洋地區投資修建了數個港口，被稱為大陸在印度洋上的「珍珠島鏈」。其中，位於吉布地的港口已經明確成為大陸海軍的保障基地，而巴基斯坦的瓜達爾港、斯里蘭卡的漢巴托塔港、以及馬來西亞麻六甲市附近的一處港口，都被外界質疑有「潛在軍事用途」。

印度對於大陸海軍在印度洋地區日益頻繁的出沒倍感擔憂，為了應對這一狀況，印度也先後在伊朗、塞席爾等地投資港口。印度在安達曼海尼科巴群島上的海軍基地距離沙璜港只有80海里，在拿下沙璜港之後，印度海軍基本上可以封鎖住麻六甲海峽的北端出口。

美國之音指出，近年來，印尼與大陸的關係平穩向好。2015年，大陸拿下了雅加達至萬隆的高鐵項目，標誌著兩國之間的經濟合作邁進一個新的時期。去年，印尼參加了在北京舉行的「一帶一路」峰會，並帶去了價值280億美金的合作項目。剛剛過去的5月初，大陸國務院總理李克強出訪印尼，簽署了包括水電站在內的一系列投資協議。大陸已成為印尼的第三大外資來源國。

然而，在印尼國內，「對於中國投資需保持警惕」、「印尼不應被中國所左右」一類的聲音不絕於耳。尤其每當南海爭議問題出現時，作為東協最大國家，印尼屢屢因不能左右周邊地區的爭端而備感挫折。盡管印尼政府多年來在南海問題上不參與爭論，但是，印尼海警與大陸漁船在印尼納土納群島專屬經濟區內的衝突仍時有發生。在2016年的一系列衝突之後，印尼政府將南海的這一海域重新命名為北納土納海，並在附近的島嶼上部署了軍事設施。

印尼不希望在地區性事務上過多地借助美國的力量。今年1月，美國國防部長馬提斯訪問印尼時，試圖探尋印尼加入「美澳日印」聯盟以遏制大陸的可能性，卻沒能得到印尼方面的積極回應。但是，大陸在南海和印度洋地區的強勢，推進讓印尼感受到了切實的威脅，於是，與印度聯手以平衡大陸的影響，成為印尼政府的一個自然選擇。

而這種聯手的意願是來自印尼和印度雙向的。倫敦國王學院的國際關係教授潘特（Harsh V. Pant）在印度觀察家研究基金會（Observer Research Foundation）網站上撰文指出：「在被忽視了多年之後，迅速變化的地區戰略現實，迫使印度和印尼更為密切地協調彼此的政策。」

印尼海事協調部長魯胡特在新德里的演講中則直言不諱地表示，邀請印度投資沙璜港，就是為了確保印尼在麻六甲海峽兩側的外交平衡。

美國之音報導說，歷史上，印度文化曾經對印尼產生過深遠的影響，印尼的名稱就來源於希臘語「印度之島」。在伊斯蘭教席捲印尼和馬來群島之前，印尼主要島嶼上的居民信奉的是印度教和佛教，但是現在，這種文化的聯繫只能在旅遊勝地峇里島和爪哇的一些寺廟中顯現。

近年來，為了改善與印度的關係，為了響應莫迪政府的「東進」（Act East）政策，以穆斯林為主要人口的印尼在一些外交議題上，表現出對印度利益的堅定支持。今年1月，印尼總統佐科威訪問巴基斯坦時，曾拒絕在一份聯合聲明中加入「指責印度在克什米爾犯下危害人類罪行」的條款。

此外，在伊斯蘭合作組織的會議上，印尼頂著眾多穆斯林國家的指責，大膽支持印度在克什米爾問題上的立場，成為印度和印尼關係迅速升溫的催化劑。印尼的一些外交政策專家承認，印尼政府轉變了外交策略，就是希望印度能夠成為印度的一個重要戰略合作夥伴，不僅在經濟上互相支持，而且在安全防衛、限制極端恐怖主義、特別是遏制大陸在該地區的影響力方面發揮作用。

至於印度這邊，據《印度斯坦時報》報道，莫迪此次出訪印尼，除了參加沙璜港的簽字儀式，還會參觀印尼的兩處世界文化遺產 — 印度教的普蘭巴南寺廟和世界上最大的佛教寺廟婆羅浮屠。莫迪總理一向擅長利用這種文化外交，促進與周邊國家的合作關係，這次亦不例外。

(中時 )