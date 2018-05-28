小英有100％信心台灣越來越好 洛杉基：老百姓說話了

蔡英文總統。（本報系資料照片）

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中時電子報

蔡英文總統日前說，她有百分之百信心，台灣會越來越好；她也說有百分之百信心，民進黨新北市長參選人蘇貞昌如果當選，新北也會越來越好。對此，自由作家洛杉基點出問題關鍵，直言百姓已經百分之百對小英沒信心了，對她說的話，更是當笑話看！

蔡英文總統25日接見國際獅子會300-E2區行政服務團隊暨分會會長，端出她上任2年來的政績，指台灣正在變好，無論是成長率、出口產值、失業率、股市、國內外投資，數字都很好。26日蔡出席新北市屏東同鄉會活動時，則致詞說，如果蘇貞昌年底當選，新北在中央跟地方的合作下，一定會有大建設。

網友回應說：「自我感覺良好。」、「總結：菜英文一本正經的胡說八道！」、「建設？看是哪種建設？若是建幾座火力電廠呢？不把大家氣死？」、「不當選，一根稻草都不給嗎？」

PTT網民則對小英說法噓聲連連：「能源不行、外交不行、教育不行、兩岸不行、經濟不行、空汙不行，你他X跟我說台灣越來越好？」、「南部死忠台灣價值滿滿選民都聽不下去。」、「原來已經2年了，蔡英文總統有做了什麼政績嗎？」、「正在變窮。」、「有百分百的把握變好爛。」、「一堆年輕人台灣活不下去，只能出國當台勞，妳是平行世界嗎？」、「2年了，薪資沒變，物價、油價一直飆漲，蔡英文還要騙多久？」

(中時電子報)

文章來源：洛杉基臉書

文章來源：PTT

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