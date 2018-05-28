黃妃組團開唱曝「我唱的很痛苦」原因這樣說...

秀蘭瑪雅、王瑞霞、黃妃合組「大齡女團」S.H.W，在台北國際會議中心開唱。（蘇蔓攝）

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秀蘭瑪雅、王瑞霞、黃妃合組「大齡女團」S.H.W，在台北國際會議中心開唱。（蘇蔓攝）
秀蘭瑪雅、王瑞霞、黃妃合組「大齡女團」S.H.W，在台北國際會議中心開唱。（蘇蔓攝）
黃妃出道近20年，獻出人生大場售票型演唱會。（蘇蔓攝）
王瑞霞邀特別嘉賓蔡小虎。（蘇蔓攝）

黃妃、秀蘭瑪雅與王瑞霞合組「大齡女團」S.H.W，27日在台北國際會議中心舉辦姬情台三線演唱會，打造「2.0升級版」，昨一開場3人合體登台，演唱主題曲〈台三線的月光〉飆唱江蕙的〈藝界人生〉揭開序幕。黃妃出道近20年，昨獻出人生大場售票型演唱會，心情相當緊張，她演唱招牌曲〈追追追〉、〈非常女〉，她說：「聽了有開心嗎？ 有爽快嗎？ 但我唱得很痛苦。」

她因臨時得知登場要上2層樓高的升降台，表示她有懼高症，唱不好都是升降台，上面空氣好稀薄，喉嚨好乾。她唱完前2首歌後，還自嘲：「最紅的歌都已經唱完，可以下班了！」她並透露開唱前，每天都好緊張，昨表示「我是比較慢熟，喉嚨還很緊」，十分擔心破音，她還表示老公、兒子、親戚都有來現場，並介紹公公、婆婆還有娘家的家人，她打趣說：「兩家人有心結所以分開坐！」

秀蘭瑪雅在台上獨唱，以電音〈Don’t吃 Don’t吃〉，炒熱氣氛，王瑞霞昨則與11歲女兒亮亮，母女合唱演唱〈你是阮心肝〉，還邀特別嘉賓蔡小虎一同合唱〈夢中情〉，2人在台緊緊擁抱，蔡小虎事前故意告訴她不能到，之後特地從高雄北上，讓她當場淚崩，蔡小虎不斷安慰她，她還打趣說：「會哭是因為蔡小虎價碼太貴了。」而3人最後合體唱〈祝你幸福〉哭成一團，相當感人。

昨現場演出歌曲長達50首，造型上更砸下超過百萬，打造16套華麗秀服，全場逾3小時，誠意十足，秀蘭瑪雅對愛情向來低調，據悉，她的「觀察對象」也親自購買票到場加油。昨現場入座8成5，吸引約3000名粉絲來觀賞，總製作成本600萬。

(中時 )

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