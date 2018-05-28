草屯囝仔新歌奪5冠軍 洋蔥打槍「沒有比玖壹壹好」

「草屯囝仔」團員阿倉（左）、樞育，洋蔥（中）擔任「草屯囝仔」〈愛我你會死2018〉製作人。（混血兒娛樂提供）

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「草屯囝仔」團員阿倉（左）、樞育，洋蔥（中）擔任「草屯囝仔」〈愛我你會死2018〉製作人。（混血兒娛樂提供）

混血兒娛樂嘻哈團體「草屯囝仔」由樞育、阿倉組成，近來推出新歌〈媽祖〉、〈愛我你會死2018〉，而〈愛我你會死2018〉奪下KKBOX「台語單曲週榜」、「台語新歌週榜」等5大榜單冠軍，他們興奮直呼：「蠻爽的！我們從來沒有當過第一名，非常感謝大家的支持，希望這首歌能一直在排行榜上。」

〈愛我你會死2018〉由玖壹壹成員兼老闆洋蔥跨刀製作、合唱，對於好成績洋蔥打趣說：「我覺得沒有比玖壹壹好。」接著表示，「超越玖壹壹成績更好阿，他們紅代表我們也賺錢」，不過洋蔥自認沒有比其他線上製作人資深，「只好先拿公司的同事開刀當白老鼠，希望未來自己能更成長。」他也預告玖壹壹新專輯將在年底發行，「已經製作好4首歌，會陸續讓大家聽到，歡迎大家來聞香。」

此外，草屯囝仔將於8月12日在台北華山Legacy舉辦首場售票演唱會「草屯囝仔為此時而唱」，被問及是否會邀請媽祖到場聆聽？樞育表示，不只有媽祖娘娘、還有廣澤尊王、武財神，「在音樂這路上祂們一直都是我們心靈寄託，會擲杯請示眾神明是否願意，如果能來看表演會很開心。」

(中時 )

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