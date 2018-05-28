決戰中台灣 盧秀燕民調小贏林佳龍 林連任現危機

2018年05月28日 03:47 中時電子報 高德順

年底台中市長選舉，國民黨推派立委盧秀燕挑戰民進黨現任市長林佳龍。最新選情調查發現，盧雖以三成九的支持度領先林的三成二；不過，三成九選民看好林連任希望大，僅二成五認為盧有機會勝選。另，調查發現，五成二選民關心台中市長的選情發展，四成二不感興趣，選舉熱度尚待升溫。

聯合報最新台中市民調，如果明天投票，盧秀燕目前獲得三成九市民青睞，三成二擁護林佳龍，雙方差距七個百分點，林連任之路面臨考驗；左右勝負的關鍵，將在二成九未決定選民的支持意向變化。

交叉分析發現，盧秀燕較獲女性選民青睞，以三成八支持度領先林佳龍的三成；兩人在男性選民中的差距較少，四成挺盧，三成五擁林。

年齡差異來看，盧在40至59歲選民較占優勢，以五成支持度領先林的二成七；林則在40歲以下選民中較占上風，以四成支持度超前盧的三成三。

政黨傾向差異方面，盧獲得八成二藍營支持者力挺，林則獲得八成綠營支持者青睞，中立選民中則是近半數仍在觀望。

地區差異方面，盧在合併前的台中市地區獲得四成七選民支持，大幅領先林的二成八；原台中縣地區兩人旗鼓相當，三成三挺盧，三成五擁林。

對照上次選舉，林目前只獲得六成上次相挺選民繼續支持，二成二改支持盧。儘管盧支持度暫居領先，但從勝選聲勢來看，台中選民多看好林最後能勝出(三成九)，僅二成五覺得盧有機會入主台中，三成六無法判斷。

(中時電子報)