深綠宗教團體「接力」表態挺韓國瑜 綠營票倉年底翻盤？

2018年05月28日 05:28 中時電子報 高德順

民進黨多年大票倉南臺灣，年底選情是否出現鬆動跡象？隨著選戰逼近，成為外界關注檢視的焦點。素有「高雄信仰中心」、「綠營票倉」之稱的高雄市三鳳宮，日前浴佛節活動，極為罕見的邀請代表國民黨軍角逐下屆高雄市長的韓國瑜後。基督教全球禱告日鳳山場昨(27日)在鳳山舉行，被視為深綠教會的豐收教會數十位牧師公開力挺國民黨高雄市長人選韓國瑜，並為高雄藍軍禱告；此外，媒體報導，另一個深綠基督教長老教會6月4日也將表態挺韓，為民進黨年底選戰埋下變數！

中評社報導，深綠教會轉向原因，是因為民進黨執政後在同婚議題的處理上不得教會信任。而韓國瑜則公開承諾支持基督教會所提出的一夫一妻制婚姻價值、同志教育須等高中以後再教、以及同性婚姻須另立專法等三大要求。

深綠教會表示，同婚議題已在高雄選區延燒，他們對綠營高雄市長人選陳其邁一直未正面回應有所不滿。加上蔡總統挺同婚，如果陳其邁再不回應教會訴求，未來與教會的關係恐有逐漸加壓趨勢。

報導指出，目前高雄市共有502間教會，其中基督教長老教會約有140間，這股力量最後倒向藍綠那個陣營，對年底選戰絕對有關鍵性影響。

(中時電子報)