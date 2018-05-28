5月28日三大報頭版要聞

2018年05月28日 07:19 中時電子報 綜合報導

@中國時報

川金會極可能起死回生！南韓總統文在寅昨日針對文金二會舉行記者會，表明雙方達成「一定要成功舉辦川金會」的共識，青瓦台將促成朝美許下互不侵犯承諾。韓朝合力導致川普的態度也再度出現變化，表示正在研究6月12號在新加坡舉行的川金會，「計畫並無改變」。

邦交國烽火頻傳，蔡政府加強固椿！台灣1個月內連續斷交2個邦交國後，海地被點名是下一個斷交國。蔡政府為固盤，急邀海地總統摩依士（Jovenel Moise）今日抵台進行5天國是訪問。

路透社27日報導，美國「希金斯」導彈驅逐艦和「安提坦號」導彈巡洋艦當日駛入西沙群島島礁12浬範圍內，並在中建島、永興島附近實施機動演習。大陸國防部新聞發言人吳謙表示，美國軍艦未經大陸政府允許，擅自進入大陸西沙群島領海。中國軍隊當即行動，派遣艦機依法對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。

蔡英文總統日前宣布捐助世衛（WHO）100萬美元對抗伊波拉，並藉此以突破中國的外交圍堵，但此舉遭到外界質疑。外交部今在書面報告中指出，台灣過去是援助受惠國，現不能放棄這個責任，應該也要透過援助其他國家，和這些國家建立合作機制，這絕對不是所謂的「金錢外交」，而是「外交」。

@旺報

2013年9月，當時的雲南省委書記秦光榮走進桃園縣平鎮市忠貞里，離鄉背井數十年的雲南老鄉，熱情抓著秦光榮的手不放，數百名兩岸雲南老鄉千里來相會，共享「長街宴」。場景移到台南市學甲區，幾年前虱目魚也曾風光的賣到大陸。

布吉納法索24日與台灣斷交，再次引爆兩岸輿論。大陸《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」日前評論稱，隨著「斷交」的骨牌效應越來越明顯，大家都在猜，下一個跟台灣「斷交」的會是誰。然而與其猜謎語，不如務實點，其實「一中原則」正是台灣「斷交潮」背後隱藏的密碼。只要有心，本來不難發現，可有人就是裝作「視而不見」。

第16屆威尼斯建築雙年展26日拉開序幕，今年以「Freespace」為主題，共有65個國家、71個建築事務所參展，呼應主題，中國館以「未來農村建設」為題，由同濟大學建築與城市規畫學院教授李翔寧擔任策展人，詮釋中國農村重新發現的文化價值。

隨大數據分析、雲端計算、網路技術發展下，相關應用場景正在改變人類的生活，阿里巴巴集團董事局主席馬雲27日出席貴陽數博會「精準脫貧」高端對話時直言，「貧窮不是不努力，而是農商文明沒結合」，認為透過大數據、網路讓產業增值、強化資源配置，將能有效從源頭上消滅貧困。

@工商時報

被視為力拚台灣成為下一世代全球科技重鎮最重要基地的桃園市創新研發中心，確定將由中華電信投資120億元興建新世代科技園區。

台灣半導體的好，外資最知道！據統計，指標股聯電、旺宏，過去1年來，外資加碼不手軟；對台積電雖有調節，但持股水位依舊近8成。外資券商主管直言，台灣半導體產業競爭力強大，也是讓國外客戶認識「台灣價值」最佳代言人。

為免政府正著手研議的《敏感科技保護法》，對台灣5G、AI等科技研發創新造成毀滅性的衝擊，工業總會今（28）日將擬定「說帖」，向行政、立法兩院揮出「重拳」，強烈要求政府將《敏感科技保護法》正名為《敏感科技毀滅法》，否則實無立法的必要性！

號稱史上最嚴格的歐盟新版個資法「歐盟通用資料保護規則（GDPR）」25日正式上路，其規範之廣、罰則之重，讓不少大陸企業惶惶不安。調查發現，預估今年每家企業約需投入130萬歐元以滿足GDPR的規定，再加上中興通訊遭罰的前車之鑑，料將倒逼大陸企業從源頭建立使用者資料安全體系。

(中時電子報)