小英要大家為假新聞辯護 網列舉37項大打臉

2018年05月28日 07:43 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

總統蔡英文26日出席屏東同鄉會餐會活動，向在場鄉親談到上任以來政績和經濟表現進步，也強調現在網路有許多「假新聞，唱衰台灣」，希望大家「為台灣辯護」。網友列舉蔡英文這政兩年來的37項「豐功偉業」，希望民進黨趕快來辯護，更有網友譏，「沒有台灣價值，就是假消息啦」！

《民報》報導蔡英文26日出席屏東同鄉會餐會活動，跟在場鄉親談到上任以來的政績和經濟方面都有成長和進步，並強調「台灣在進步，台灣的主權我們在守護」，但是網路上有許多不實消息在「唱衰台灣」，請大「家對台灣有信心，為台灣來辯護」。

只見批踢踢網友列舉37項蔡英文的「政績」，表明如果這是「假消息」，趕快派人來辯護。其中包括一例一修爭議；全國大規模分區跳電/限電；吳音寧任職北農總經理的爭議；同婚議題別再說；選前高喊台灣正名，選後說中華台北是國際慣例；放任黃偉哲前辦公室主任曾碧珠去相關部門施壓大創非法進口日本核災食品；教育部長吳茂昆未申請就違法赴陸等「假新聞」，要民進黨趕快派人辯護，並在文末附上「等你辯護喔！鳩咪」！

網友紛紛留言，「不然你要投kmt嗎」、「台灣價值不夠」、「你知道的太多了」、「這篇沒有台灣價值，是假消息」、「推整理……記性不好需要懶人包」，更有網友表示，「你台灣價值可能不足 該充值惹喔」！

(中時電子報)