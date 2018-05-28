昔稱要打造更好的國家 蔡英文反把台灣帶向4大黑洞？

2018年05月28日 07:53 中時電子報 謝雅柔

總統蔡英文兩年前發表就職演說，暢談未來治國方向，主目標是為年輕人打造一個更好的國家，然而，這幾年施政卻讓民眾頻抱怨。對此，海峽兩岸關係研究中心特約研究員、華屹智庫首席顧問董玉洪點出，蔡英文把台灣帶往社會對立更加嚴重、經濟沉悶欲振乏力、兩岸關係重趨緊張、對外處境更加艱難。

蔡英文2016年在就職演說暢談未來治國方向，主目標是「為年輕人打造一個更好的國家」，蔡英文想把一個更好的國家，交到下一代手上。蔡英文談到，未來這幾年她要努力的每一件事，其中最主要的是把現在對年輕人不友善的政治、社會、經濟等結構，逐步調整過來。

對此，董玉洪在中評社撰文指出，蔡英文在就職演說中稱總統該團結的不只是支持者，該團結的是整個國家，然而，總統上台後就以政治轉型為名，全力打擊國民黨。此外，蔡政府自稱是最會溝通的政府，卻以改革為名，在各界抗議聲中匆促通過「軍公教人員年金改革條例」，損害軍公教人員權益。董說政黨對立、族群撕裂、群體抗爭，成為蔡執政兩年來島內社會的主要影像，蔡聲稱的團結成為一句空話。

此外，董玉洪也提及，蔡英文曾說要讓台灣的經濟脫胎換骨，打造一個以創新、就業、分配為核心價值，追求永續發展的新經濟模式。由於蔡極力擺脫所謂對大陸的經濟依賴，不願搭乘大陸改革發展的便車；加上政治鬥爭，發展經濟無方，導致投資環境惡化，企業紛紛出走，經濟振興乏力。

蔡英文上台後拒承認九二共識，破壞兩岸原先建構的共同政治基礎，雖聲稱維持現狀，卻在各領域「去中國化」，斬斷兩岸歷史文化連結。一連串的分裂活動，導致兩岸關係急轉而下，兩岸兩會協商中斷，兩岸官方交流中止。此外，蔡英文上台兩年，4個邦交國棄台而去；台灣原先與大陸協商後得以參加的世界衛生大會、國際刑警大會等也無緣參加。董說蔡英文的「踏實外交」宣告破功。董直言「蔡英文執政兩年不僅沒有讓台灣更好，反而把台灣帶向對立、帶向苦悶，帶向孤立，甚至帶向災難的邊緣」。

(中時電子報)