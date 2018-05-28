段宜康因捐款怒嗆館長髒話 網狂酸：還真「千杯」

民進黨立委段宜康。（本報系資料照片）

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中時電子報
／綜合報導
知名網紅館長在臉書上回嗆民進黨立委段宜康。(圖/截圖制飆捍臉書粉絲團)

日前，知名網紅館長(陳之漢)對於蔡總統豪捐100萬美金(約3000萬台幣)給WHO發表了自己的看法，怒批蔡總統是在當凱子嗎？就在看到館長的發言後，民進黨立委段宜康也在臉書PO文怒罵館長「是在靠北三小」。但網友看到段宜康的反應後都狂酸「民進黨又千杯(謙卑)了？」

26日總統蔡英文接見世衛行動團時，宣布將捐100萬美金(約3000萬台幣)給世界衛生組織(WHO)，作為非洲伊波拉病毒的基金。此消息一出引起社會大眾諸多不滿，許多人不禁痛批「熱臉貼冷屁股」。對此，知名網紅館長(陳之漢)先在自己的臉書粉絲專頁上怒批政府「是在做凱子嗎？」。面對館長的質疑，民進黨立委段宜康也在自己的臉書粉絲專頁上回擊，他列出往年台灣對外捐款的清單，接著就怒罵館長「現在民進黨政府捐一百萬美金，協助救援非洲伊波拉病毒受害者，你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」

沒想到段宜康的這篇貼文，被館長轉貼並回應「身為台灣人做不好就是要靠八，小英說聽不到可以大聲一點，在聽不到可以拍桌子，我很大聲說出人民心聲，你說我在靠北殺小，很好一個以自由民主自稱的黨，現在人民質疑你花錢你就罵人民，靠北殺小？？？？？？垃圾？？」。

底下網友紛紛力挺館長反酸段宜康「DPP(民進黨)罵不得?!」、「DPP又千杯了」、「垃圾政府，最好人家缺那100萬，亂花錢最會」、「曲棍球護主子，彌補裂痕」、「吃完曲棍球再說，否則都是廢話」、「凱人民納稅錢之凱 爽」、「立委官威真大」。

(中時電子報)

文章來源：館長 臉書

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