等了48年！老袍澤奔走 女中尉無主墓重見天日

2018年05月28日 08:02 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

女中尉張順26歲時因為腦出血過世，過世不久，張順的父母也相繼離世，無兄弟姊妹的她，沒有家屬幫忙打理墓園。沉睡48年，張順的墓塚早已成了無主墓，但近日一群白髮蒼蒼的退伍軍人四處奔走，讓張順的墳墓重見天日，感概地說「對不起，讓妳等那麼久！」

據中央社報導，張順民國56年自政工幹校(現為國防大學政治作戰學院)政治系畢業，畢業後任官僅3年就香消玉殞。過了48年，張順的安眠之地，因為無人打理成了無主墓，墓塚的碑文被時間洗去痕跡，磚瓦也被藤蔓纏繞，變得殘破不堪。

陸軍退役上校羅國瓊某日回到空軍公墓時，見到好姊妹張順的墓塚已成無主墓，愧對之情油然而生，決心整頓墓園。陸軍退役中將田樹勳也說，當年有礙於通訊方式不發達，許多人多年後才知張順墓園現況，空軍退役中將賴進春表示，他們聯絡92名同學，請求捐款幫忙整建，一開始心中忐忑不已，因為「不知道要花多少錢才夠」，所幸各界袍澤鼎力相助，整建工作才得以順利進行。

當年張順的同學，轉眼間已成白髮蒼蒼的退伍軍人，每個人都變成含飴弄孫的阿公、阿嬤，也有人遠赴國外生活。今年3月一場同學會，讓他們想起50年前那位文靜、清秀的女同學，日前張順的墓前聚集昔日同袍，烈日之下焚香祭拜。祭拜完後他們前往餐廳用餐，笑談往事。許久未見的同窗，如今因為一名過世許久的女同學，再度串聯起同袍情懷。

(中時電子報)