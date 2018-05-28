女星安妮演繹迪奧夏妝 展現色彩魅力

2018年05月28日 10:25 中時 吳娮翎

安妮為迪奧美妝專題，畫上最夯星星妝容。（JOJ PHOTO攝）

迪奧彩妝教育訓練講師吳思晨（Mango）。（JOJ PHOTO攝）

迪奧全新迪奧癮誘超模染脣露 ＃491，1050元。（迪奧提供）

迪奧搶眼玩色眼線液＃096，1170元。（迪奧提供）

迪奧搶眼玩色眼線液＃851，1170元。（迪奧提供）

迪奧經典5色眼影沁涼艷夏限量版 ＃597，2450元。（迪奧提供）

迪奧超完美特務粉底液＃011，1900元。（迪奧提供）

迪奧輕透光礦物蜜粉餅＃002，1900元。（迪奧提供）

俄羅斯裔女星安妮精通俄、英、中、日文，擔任《就愛台灣味》主持人，迪奧彩妝教育訓練講師吳思晨特別為她打造2款迪奧專屬繽紛夏日妝容。安妮表示，這次描繪的星星妝容讓她捨不得卸妝，她覺得星星妝不管是去趴踢，或是去約會都很適合，甚至姐妹午茶聚會也超適合，她說，「畫在臉上會有漂亮的blingbling的感覺，整個人也變得亮眼。」

吳思晨建議，星星妝容可以用溼擦經典5色眼影的方式，讓色彩更飽和，先塗底色再用「搶眼玩色眼線液」描邊圖案會比較精準，也可以先畫框再塗色，線條會比較隨性，整體概念就像是著色畫，不只是星星圖案，美妝迷也可以隨意用圈圈、線條率性組合，在星星配色上，則採用跟眼影一樣的銀色、黑色，讓整體色彩協調，但也可以選擇撞色、對比色，讓圖案更加鮮明，她建議，夏天可以用紫色、黃色配，桃紅色、寶藍色搭配，粉紅色可以配黃或綠色。

除了星星妝容讓人驚艷，安妮也喜愛很夏天感覺得「彩色眼線」，她說，彩色眼線很適合去海邊，穿上泳裝會想特別想嘗試這種率性的線條色彩。吳思晨分享描繪彩色眼線的關鍵，她說，可以先用白色眼線畫出線條，再疊加色彩眼線，讓色彩更飽和，增加鮮明度，她說，白色眼線單擦也很時髦，她提醒，彩色眼線妝容，最重要的是眼皮底色要乾淨，因為可以用粉色眼影修飾。她也提醒，如果把妝容焦點放在眼妝，那脣彩就可以選擇珊瑚色、裸膚、奶茶色。

（專題執行吳娮翎、迪奧彩妝教育訓練講師吳思晨、髮型師Lourdes Zheng、攝影JOJ PHOTO、服裝、飾品迪奧）

(中時 )