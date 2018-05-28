徐國勇跳針護航吳茂昆 慘遭她提兩證據打臉

徐國勇護航吳茂昆，遭游淑慧打臉。(圖/本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

吳茂昆是否違法赴陸一直被起底，日前行政院發言人徐國勇就為吳茂昆護航，強調吳茂昆擔任基金會董事屬「非營利」性質，「不必校方同意」。不過對於徐國勇的護航，國民黨議員候選人游淑慧就提出兩證據「打臉」徐國勇。

游淑慧在自己的臉書粉絲團中PO文，一開始就要徐國勇「請別再丟法律人臉了！」她表示，徐國勇為吳辯護，強調大學教職員兼職規定，「僅針對營利事業」，吳茂昆擔任基金會董事屬於「非營利性質」，「不必校方同意」。不過游淑慧直接打臉徐國勇因為吳茂昆是國立大學校長，適用公務人員服務法，根據「公務人員服務法第14-3條」公務員兼任教學或研究工作或「非以營利」為目的之事業或團體之職務，應經服務機關許可。機關首長應經上級主管機關許可。

簡言之，東華大學校長擔任慶富成立的基金會董事，「要教育部同意」。徐國勇的硬硬拗，讓全台灣的公務員都要造反了！因為一個基層公務員連要兼任觀星賞鳥社團幹部、公寓大廈管委會委員、學校家長會長等非營利組織、團體職務，無論是否領有報酬，都必須先取得機關長官同意。徐國勇為了一個吳茂昆硬拗，根本完全無視數十萬奉公守法的公務員。

另外，東華大學行政教職員按規定都需要簽「具結書」，此具結書裡頭規定包括設立美國公司是「經營商業」（第一項具結），和依法令要申報兼任非以營利為目的之事業或團體之職務，如慶富董事。（第六項具結）。當年吳茂昆具結了，他就知道依法令不能做的事，當年如果具結了，那他不是明知故犯，就是偽造文書！

(中時電子報)

文章來源：游淑慧 臉書

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