影》美雙艦入西沙群島領海 共軍：違反國際法 警告驅離

2018年05月28日 09:36 中時電子報 喻華德

據《青年日報》援引美國福斯新聞（Fox News）的報導，美國海軍提康德羅家級巡洋艦CG 54安提坦號(USS Antietam)與勃克級驅逐艦DDG 76希金斯號（USS Higgins）兩艦，在昨(27)日駛入中國大陸西沙群島12海里(約22.2公里)領海內，強調各國於該區域擁有自由航行權。

央視《航拍中國》節目西沙群島介紹

福斯新聞引述美國官員發言報導，兩艘美軍軍艦在西沙群島的趙述島、東島、中建島和永興島附近進行演習，並曾進入島嶼的12浬內。兩艘美艦皆於近期結束在中東區域的部署，正返回基地。

美軍安提坦號巡洋艦在菲律賓海與日本海上自衛隊共同執行MultiSail 2018操演。非本次新聞照片。（圖/美國海軍 107年3月14日）

對此，中共國防部發言人吳謙在回答大陸媒體詢問時表示，「中共軍隊當即行動，派遣艦機依法對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。」

西沙群島是中國大陸的固有領土。根據《中華人民共和國領海及毗連區法》，中國大陸政府於1996年公布西沙群島的領海基線。美方再次派軍艦擅自進入西沙群島領海挑釁，違反中國大陸法律及相關國際法，嚴重侵犯中國大陸主權，損害中美兩軍戰略互信，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序。中方對此堅決反對。

中共軍隊加強海空戰備建設，提高防衛水準，捍衛國家主權和安全，維護地區和平穩定的決心意志是堅定不移的。

央視《航拍中國》節目，第一集末段有西沙群島的介紹及空拍影片。

(中時電子報)