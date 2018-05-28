週五將有強降雨恐釀水災？ 氣象專家這麼看

週五過後恐怕有強降雨激會發生。(圖/張鎧乙攝)

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中時電子報
／綜合報導

昨(27)日台北出現38.2℃的高溫，破了5月份的高溫紀錄，今日依然會呈現高溫炎熱氣候，但預估不會再出現這樣的極端高溫，不過北部地區的高溫仍在35-36℃之間，氣象達人彭啟明就表示，週五將會有較強的鋒面通過台灣，屆時恐怕會有短時間的強降雨，有致災淹水的可能性。

彭啟明在自己的臉書上貼文表示，目前台灣的北方有微弱鋒面雲系盤據，台灣正好位於鋒面前緣的不穩定區域內，這很容易有不穩定的對流發展起來，尤其靠山區，午後雷陣雨將會略增，中午高溫仍偏高一些，各地都有33-35度的機會，雖然沒像昨天那麼熱，但還是非常的高溫。這波鋒面雖然初步預估較弱，水氣不夠旺盛，但還是要留意小尺度的短時間強降雨，這種對流胞有時候發展起來，也很可觀，有時候也有致災淹水的可能性，這只能靠發展前幾個小時來監控。

如果要有較大的雨勢，可能要等到週五至週日，且此波有機會是較強的鋒面雲系，對台灣來說，可能是天氣一大轉變，但這可能還稱不上是典型梅雨鋒，但卻是今年在颱風來臨前是否缺水的最後機會，預期可能就是周五開始到六月上旬這段期間，希望如預期的水氣增多，下雨也要下對到水庫區域，不然今年的壓力可能就會大很多，因為要等待颱風帶來雨水，有相當高的不確定性。

(中時電子報)

文章來源：彭啟明 臉書

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